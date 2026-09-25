С воскресенья в Латвии начнется бабье лето - обещают до +22 градусов
В Латвию придет бабье лето, которое задержится и в октябре. Уже в воскресенье дожди отступят, а на следующей неделе в самые теплые дни воздух может прогреться до +22 градусов.
Последняя суббота сентября будет облачной, временами пройдет дождь. Будет дуть слабый или умеренный южный, юго-западный ветер, на побережье он будет более порывистым. Температура воздуха составит +9...+14 градусов ночью и +11...+16 градусов днем.
В воскресенье солнце будет чередоваться с облаками, днем осадков уже не ожидается. Будет дуть слабый ветер, а воздух прогреется до +15...+19 градусов.
На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Ожидается слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до +3...+10 градусов, а в наиболее теплые дни после полудня достигнет +17...+22 градусов.
Возможно, и вторая неделя октября будет нехарактерно сухой и теплой для этого месяца.