С воскресенья в Латвии начнется бабье лето - обещают до +22 градусов

На следующей неделе погода будет преимущественно сухой и солнечной. Ожидается слабый или умеренный южный, юго-восточный ветер. В самые прохладные утренние часы температура воздуха опустится до +3...+10 градусов, а в наиболее теплые дни после полудня достигнет +17...+22 градусов.