Ригу ждут продолжительный дождь и всего +13 градусов
В пятницу сильнее всего в Латвии будет дождь в Видземе, особенно на западе региона, а также на севере Курземе, прогнозируют синоптики.
Меньше осадков ожидается в Латгале, а наиболее сухая погода будет в Южно-Курземском крае. Небо преимущественно затянет облаками. Будет дуть слабый или умеренно сильный западный и юго-западный ветер, на востоке страны - южный ветер.
В Видземе порывы достигнут 14 метров в секунду, на побережье Видземе и Северной Курземе - 18 метров в секунду. Температура воздуха составит +10…+15 градусов.
В Риге небо затянет плотными облаками, ожидается продолжительный, временами сильный дождь. При слабом или умеренном юго-западном ветре температура воздуха не превысит +13 градусов.
Погоду определяет циклон с центром над Эстонией. Атмосферное давление на уровне моря составит от 1005 гектопаскалей на северо-западе Видземе до 1012 гектопаскалей в Южно-Курземском крае и на юге Латгале.