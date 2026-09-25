A$AP Rocky прилетел на вертолете: в Риге прошло масштабное шоу американского рэпера. ВИДЕО
24 сентября в Xiaomi Arēna в Риге состоялся первый полноценный сольный концерт американского рэпера A$AP Rocky в Латвии. Множество поклонников собралось на масштабное шоу, которое длилось около 2,5 часа, а одним из самых эффектных элементов вечера стал вертолет, на котором артист позже поднялся в воздух.
A$AP Rocky без перерыва исполнял свои известные композиции и новый материал, постоянно взаимодействуя с публикой. Особенно впечатляющей стала сама сценография. Сцена была оформлена в виде носа корабля, а на ней разместили пушку, которая стала частью шоу. A$AP Rocky перемещался по разным элементам декора и в один из моментов исполнял песни прямо на пушке.
Еще одним эффектным элементом стал вертолет. Он находился на площадке как часть масштабной постановки, а позже A$AP Rocky поднялся на нем в воздух, добавив выступлению еще больше зрелищности.
В сочетании с необычной сценой, пушкой и вертолетом концерт превратился в настоящее шоу, где артист выступал не только на основной сцене, но и на разных объектах сценографии.
Концерт A$AP Rocky:
Особое внимание среди публики привлекали поклонники в белых футболках с надписью Don't Be Dumb - символикой нового альбома A$AP Rocky. Многие заранее подготовились к концерту и пришли в одежде, связанной с артистом и его новой музыкой.
Концерт прошел в рамках мирового тура, связанного с выходом нового альбома Don't Be Dumb. Для A$AP Rocky это стало возвращением в Латвию после выступления на фестивале Positivus в 2022 году. Тогда его концерт посетили около 20 000 человек. На этот раз артист впервые представил в Латвии полноценное сольное шоу большого формата.
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A$AP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс, получил мировую известность благодаря микстейпу Live.Love.A$AP и дебютному альбому Long.Live.A$AP, который возглавил Billboard 200. За карьеру он сотрудничал с Drake, Kendrick Lamar, 2 Chainz, Gucci Mane, 21 Savage и FKA twigs.
Помимо музыки, артист активно работает в сфере моды и является креативным директором Ray-Ban и PUMA.
Рианна - "любовь всей жизни" A$AP Rocky
A$AP Rocky и Рианна начали встречаться в 2020 году, хотя задолго до этого их связывали дружба и музыка. В 2013 году рэпер выступал на разогреве во время ее мирового тура Diamonds. О своих чувствах он публично рассказал в 2021 году, назвав Рианну любовью всей своей жизни.
Сейчас пара воспитывает троих детей: их первый сын RZA родился в мае 2022 года, второй сын Райот - в августе 2023-го, а дочь Роки Айриш - в сентябре 2025-го. Артисты стараются не выставлять семейную жизнь напоказ, но иногда делятся личными подробностями в интервью. Рианна называла своего возлюбленного прекрасным отцом, а Rocky рассказывал, что отношения с ней изменили его взгляд на жизнь еще до рождения детей.