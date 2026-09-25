A$AP Rocky прилетел на вертолете: в Риге прошло масштабное шоу американского рэпера. ВИДЕО

Сейчас пара воспитывает троих детей: их первый сын RZA родился в мае 2022 года, второй сын Райот - в августе 2023-го, а дочь Роки Айриш - в сентябре 2025-го. Артисты стараются не выставлять семейную жизнь напоказ, но иногда делятся личными подробностями в интервью. Рианна называла своего возлюбленного прекрасным отцом, а Rocky рассказывал, что отношения с ней изменили его взгляд на жизнь еще до рождения детей.