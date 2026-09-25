20 лет назад здесь погибли четыре человека - теперь страшный дом в Талси загорелся вновь
На окраине Талси вновь загорелся дом, который официально давно считается нежилым. Местные жители уверяют, что здание вовсе не пустует, а его история уже связана с одной страшной трагедией.
Дом у озера Вилкмуйжас уже много лет официально считается нежилым, однако местные жители рассказывают, что в нем давно обитает бездомный мужчина. При осмотре здания снаружи и изнутри становится ясно, что пустым оно не стоит. В доме находится множество вещей, а снаружи сушится белье. Ночной пожар потревожил и обитавших в здании крыс, которые после случившегося растерянно бегали по пепелищу.
Местный житель рассказал, что к мужчине, который годами жил в этом доме, недавно подселился приятель. У него была и опасная привычка - курение. Пожар мужчина заметил рано утром, услышав, как трещит и лопается шифер.
Возгорание произошло незадолго до 4:00. Огонь уничтожил помещения площадью 280 квадратных метров. Пожарные спасли из здания одного человека, еще один успел выбраться самостоятельно. Оба отказались от госпитализации.
Другой местный житель рассказал, что около 20 лет назад в этом здании уже произошел пожар, в котором погибли несколько человек.
В 2006 году, когда дом еще официально считался жилым, пожар унес жизни четырех человек. Предполагаемой причиной стало неосторожное курение в постели. По словам местных жителей, уже тогда многие обитатели дома вели неблагополучный образ жизни.
Программа "Degpunktā" обратилась в Талсинское самоуправление с вопросом о судьбе заброшенного здания. В думе ответили, что дом не принадлежит самоуправлению и имеет нескольких владельцев. Теперь будет решаться вопрос о признании здания опасным для жизни.