20 лет назад здесь погибли четыре человека - теперь страшный дом в Талси загорелся вновь

Дом у озера Вилкмуйжас уже много лет официально считается нежилым, однако местные жители рассказывают, что в нем давно обитает бездомный мужчина. При осмотре здания снаружи и изнутри становится ясно, что пустым оно не стоит. В доме находится множество вещей, а снаружи сушится белье. Ночной пожар потревожил и обитавших в здании крыс, которые после случившегося растерянно бегали по пепелищу.