Тело вынесли из квартиры и оставили у дома - новые детали убийства женщины на Югле

"Когда пришел полицейский, я сказала, что она уже очень пожилая и, возможно, умерла естественной смертью. Но он ответил, что нет, ее убили. Я ничего не могу сказать. Никакого шума не было. У нас очень массивный дом. Знаете, насколько громко нужно шуметь? Нужно что-то взорвать, чтобы мы услышали", - рассказала соседка.