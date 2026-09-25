Тело вынесли из квартиры и оставили у дома - новые детали убийства женщины на Югле
В Риге, в одном из многоэтажных домов микрорайона Югла, следы крови были замечены как в подъезде, так и в лифте. Рядом с домом лежало тело пожилой женщины. Довольно быстро удалось установить, что преступление, вероятно, совершил родственник погибшей, который был моложе нее на 30 лет и жил вместе с ней в квартире.
Рано утром один из жителей, проходивший мимо восьмиэтажного дома на улице Саламандрас, увидел страшную картину - на земле лежало тело 90-летней женщины. Даже соседи, живущие за стеной, не подозревали, что в доме произошло убийство, сообщает "Degpunktā".
Местная жительница рассказала, что 87-летняя женщина жила в первом подъезде. Ее тело нашли у торца многоэтажного дома.
"Когда пришел полицейский, я сказала, что она уже очень пожилая и, возможно, умерла естественной смертью. Но он ответил, что нет, ее убили. Я ничего не могу сказать. Никакого шума не было. У нас очень массивный дом. Знаете, насколько громко нужно шуметь? Нужно что-то взорвать, чтобы мы услышали", - рассказала соседка.
Однако следы насилия были заметны как вокруг, так и на теле погибшей.
Представитель Государственной полиции Вячеслав Гудовский сообщил, что во время осмотра подъезда были обнаружены следы крови, которые вели к лифту и квартире погибшей.
"Она лежала без брюк, только в нижнем белье. Лицо было синим", - рассказала другая местная жительница.
Когда полицейские вошли в квартиру, она не была пустой. Внутри находился мужчина предпенсионного возраста. Предполагаемый убийца, вероятно, является близким родственником погибшей и постоянно жил вместе с ней.
"Здесь жил ее племянник. Но он куда-то уехал, я не знаю. Ему уже около 60 лет", - рассказала соседка.
Предположительно, преступление было совершено ночью. При этом скрыть его следы пытались крайне неумело: кровь осталась в лифте и подъезде, а тело вынесли в общественное место. Возможно, тщательно продумать свои действия мужчине помешало алкогольное опьянение.
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По словам представителя полиции, к женщине была применена физическая сила. Одной из основных версий мотива считается бытовой конфликт. Также не исключается, что причиной преступления мог стать вопрос о наследстве.
За такое преступление мужчине может грозить суровое наказание. Закон предусматривает пожизненное заключение либо лишение свободы на срок от пяти до 20 лет с последующим пробационным надзором сроком до трех лет. Окончательное решение будет зависеть от установленных отягчающих и смягчающих обстоятельств.