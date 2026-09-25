Подсчитано, насколько подорожало топливо в Латвии за год. А что в других странах ЕС?

По информации Eurostat, подорожание в ЕС ускоряется: в июне годовой рост цен составлял 13,7%, а в июле — 16,9%. В августе топливо и смазочные материалы стоили дороже, чем год назад, в 26 из 27 стран союза. В 18 странах рост превысил 20% — в их числе оказалась и Латвия.