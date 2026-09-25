В двух странах Европы за год топливо даже подешевело - в Норвегии и Исландии.
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Подсчитано, насколько подорожало топливо в Латвии за год. А что в других странах ЕС?
В августе 2026 года топливо и смазочные материалы для личного транспорта в Латвии стоили на 22,2% дороже, чем годом ранее. Рост оказался немного ниже среднего по Евросоюзу, где цены повысились на 23,8%.
По информации Eurostat, подорожание в ЕС ускоряется: в июне годовой рост цен составлял 13,7%, а в июле — 16,9%. В августе топливо и смазочные материалы стоили дороже, чем год назад, в 26 из 27 стран союза. В 18 странах рост превысил 20% — в их числе оказалась и Латвия.
Сильнее всего цены выросли в Болгарии — на 34,5%, Литве — на 28,8%, Финляндии — на 27,6%, Германии — на 27,5% и Франции — на 27,4%. Самый небольшой рост зафиксирован в Венгрии — на 1,3%, Швеции — на 6,1% и Ирландии — на 11,7%.
По данным Eurostat, в августе годовой рост цен был выше июльского в 26 странах ЕС, а июньского — в 24 странах.
Как ранее писал Otkrito.lv, эксперт предупредил, что топливо может остаться дорогим на годы.