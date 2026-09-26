Латвия вложит 200 000 евро в разработку европейского вертолета следующего поколения
Латвия вложит 200 000 евро в европейский проект нового поколения вертолетов, который координирует Airbus Helicopters. Участники рассчитывают создать к 2030 году модель, превосходящую нынешние по скорости и дальности.
Правительство разрешило Министерству обороны в ближайшие годы вложить около 200 000 евро в международный проект по разработке вертолета следующего поколения. ENGRT II - это проект Европейского оборонного фонда (EDF), координируемый французской компанией Airbus Helicopters, в котором объединились более 40 компаний из 13 стран. Цель проекта - до 2030 года разработать архитектуру вертолета следующего поколения, предусматривающую использование новых материалов и революционных решений в аэродинамике, чтобы будущая вертолетная платформа превосходила существующие модели по скорости, дальности полета и эксплуатационным возможностям.
Предусмотренные проектом цели и задачи планируется реализовать в течение 36 месяцев с момента его начала в декабре 2025 года. Общая стоимость проекта ENGRT II составляет 160 576 265 евро, из которых поддержка Европейской комиссии составляет чуть менее 100 млн евро. Разницу в размере более 60 млн евро должны покрыть взносы стран - участниц проекта, которые в соответствии с подписанным в 2024 году письмом о намерениях выразили принципиальную поддержку реализации проекта, не превышая при этом пропорционального участия национальной промышленности каждой страны.
Общее участие компании Dati Group в реализации проекта в соответствии с распределением работ между участниками консорциума предусмотрено в размере около 800 000 евро, из которых 600 000 евро обеспечит Европейская комиссия, а 200 000 евро обязалось обеспечить Министерство обороны.