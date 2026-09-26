Латвия вложит 200 000 евро в разработку европейского вертолета следующего поколения

Предусмотренные проектом цели и задачи планируется реализовать в течение 36 месяцев с момента его начала в декабре 2025 года. Общая стоимость проекта ENGRT II составляет 160 576 265 евро, из которых поддержка Европейской комиссии составляет чуть менее 100 млн евро. Разницу в размере более 60 млн евро должны покрыть взносы стран - участниц проекта, которые в соответствии с подписанным в 2024 году письмом о намерениях выразили принципиальную поддержку реализации проекта, не превышая при этом пропорционального участия национальной промышленности каждой страны.