В Даугавпилсе приняли поправки: теперь больше людей смогут решить свой жилищный вопрос

Важные изменения касаются семей, на попечении которых находится хотя бы один ребенок. До сих пор, чтобы претендовать на муниципальное жилье в общем порядке, семья должна была непрерывно декларировать место жительства в Даугавпилсе не менее пяти лет. Теперь этот срок сокращен до трех лет. Остальные условия сохраняются: у семьи должен быть постоянный доход, хотя бы один из родителей должен работать не менее года, а задолженности по аренде жилья и коммунальным услугам быть не должно.