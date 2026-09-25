В Даугавпилсе приняли поправки: теперь больше людей смогут решить свой жилищный вопрос
Депутаты Даугавпилсской городской думы утвердили поправки к обязательным правилам о помощи самоуправления в решении жилищных вопросов. Поправки расширяют круг людей, которые могут претендовать на аренду муниципального жилья в общем порядке, а также смягчают отдельные условия для семей с детьми и людей с инвалидностью.
Расширен круг претендентов
Важные изменения касаются семей, на попечении которых находится хотя бы один ребенок. До сих пор, чтобы претендовать на муниципальное жилье в общем порядке, семья должна была непрерывно декларировать место жительства в Даугавпилсе не менее пяти лет. Теперь этот срок сокращен до трех лет. Остальные условия сохраняются: у семьи должен быть постоянный доход, хотя бы один из родителей должен работать не менее года, а задолженности по аренде жилья и коммунальным услугам быть не должно.
Расширяются возможности получения помощи и для одиноких людей с инвалидностью. Ранее встать на учет для аренды муниципального жилья в общем порядке могли только одинокие люди с инвалидностью первой группы, непрерывно декларировавшие место жительства в Даугавпилсе не менее трех лет. Теперь претендовать на жилье смогут одинокие люди с любой группой инвалидности.
Новая категория
В правила также добавлена новая категория претендентов. Муниципальное жилье в общем порядке смогут арендовать человек или семья, в которой все члены достигли пенсионного возраста либо имеют инвалидность, если их место жительства в течение последних пяти лет непрерывно было задекларировано на территории Даугавпилсского самоуправления.
Такая возможность будет доступна и в том случае, если доход человека или семьи превышает установленный самоуправлением порог дохода малообеспеченного домохозяйства.
Читайте продолжение после рекламы
Дополнительную информацию о помощи самоуправления в решении жилищных вопросов можно получить в Отделе недвижимости по телефону 654 04359.