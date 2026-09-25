На выходе не конкурентоспособный талант, а абсолютная посредственность - эксперт о проблемах школ Латвии

Еще одной проблемой он считает универсальный подход к обучению, при котором одна и та же образовательная модель фактически предлагается всем ученикам независимо от их способностей, интересов и дальнейших планов. "Сейчас мы живем с системой, заложенной еще в советское время, когда мы создали абсолютно универсальные учебные программы на всех уровнях образования, которые подходят всем и не подходят никому", - заявил эксперт.