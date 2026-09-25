На выходе не конкурентоспособный талант, а абсолютная посредственность - эксперт о проблемах школ Латвии
Латвийская система образования годами сталкивается с провалами по математике, но проблема, по мнению эксперта, глубже одного экзамена: наша школа формирует не конкурентоспособные таланты, а усредненных выпускников.
По мнению историка, публициста и политика Эдварта Крустса, существующая модель недостаточно ориентирована на развитие способностей конкретного ученика и в итоге не приводит к формированию конкурентоспособных специалистов. "С одной стороны, государство постоянно подчеркивает, насколько большую роль играет образовательный путь в жизни каждого молодого человека. С другой стороны, если мы посмотрим на систему, то ее конечным продуктом становится не конкурентоспособный талант, а абсолютная посредственность, которая не может сдать централизованный экзамен по математике выше 5%", - заявил Крустс в студии программы "nra.lv sarunas".
По его словам, результат, при котором ученик не способен преодолеть минимальный порог успешности, фактически свидетельствует о серьезной проблеме всей системы. "Это и есть порог успешности, и, по сути, мы видим абсолютную неуспеваемость", - отметил эксперт.
Крустс считает, что школе необходимо не только создавать комфортную среду для детей, но и готовить их к конкуренции. Он согласился с ранее прозвучавшей в разговоре мыслью о необходимости определенного дискомфорта в образовательном процессе, однако предложил заменить само понятие.
"Я полностью согласен насчет слова "дискомфорт", только я бы предложил заменить его словом "конкуренция". Нам нужно погрузить ученика в школе не в комфортную среду, а туда, где он ощущает конкуренцию, чтобы он осознавал, что его жизненные достижения являются результатом его собственной дисциплины в школе и концентрации на учебном процессе", - сказал Крустс.
Еще одной проблемой он считает универсальный подход к обучению, при котором одна и та же образовательная модель фактически предлагается всем ученикам независимо от их способностей, интересов и дальнейших планов. "Сейчас мы живем с системой, заложенной еще в советское время, когда мы создали абсолютно универсальные учебные программы на всех уровнях образования, которые подходят всем и не подходят никому", - заявил эксперт.
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По его мнению, системе необходима более четкая дифференциация образовательных траекторий. Ведущие программы напомнили Крустсу о новой образовательной модели Skola 2030, отметив, что она не имеет ничего общего с советской системой обучения. Однако эксперт пояснил, что говорит не столько о конкретной программе, сколько о необходимости изменить сам принцип определения дальнейшего пути школьника.
"Я говорю о том, что мы должны сделать для школьников. Например, в 9-м классе наступает этап, когда совместно с карьерным консультантом, исходя из результатов экзаменов или оценок в табеле, следует понять, каким будет его дальнейший путь развития", - объяснил Крустс.