Редкий миллионер не мечтает хотя бы немного пожить в Латвии.
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Латвия вошла в десятку самых привлекательных стран для состоятельных людей
Латвия получила 71,7 балла из 100 в исследовании Henley & Partners о мобильности состоятельных людей. Страна заняла десятое место в мире среди привлекательных направлений для богачей.
В 2026 году состоятельные люди всё чаще распределяют проживание, бизнес и инвестиции между несколькими странами, формируя так называемый «суверенный портфель». По оценке исследования компании Henley & Partners, все страны из десятки наиболее привлекательных направлений набрали более 70 баллов по стобалльной шкале. Латвия заняла в списке десятое место.
Рейтинг самых привлекательных стран для богачей
- Сингапур - 79,5 балла
- Новая Зеландия - 75,8 балла
- Каймановы острова - 74,3 балла
- Кипр - 73,5 балла
- Нидерланды - 72,8 балла
- Португалия - 72,5 балла
- Италия - 72,3 балла
- Бермудские острова - 72,0 балла
- Уругвай - 71,8 балла
- Латвия - 71,7 балла
Эксперты Henley & Partners называют Латвию конкурентоспособной юрисдикцией для мобильного капитала и отмечают сильные демократические институты и стабильную правовую систему. Страна также привлекательна для семей, которые ищут возможности для жизни в Евросоюзе.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что Латвия заняла высокое место в рейтинге самых привлекательных паспортов в мире.