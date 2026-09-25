Латвия вошла в десятку самых привлекательных стран для состоятельных людей

В 2026 году состоятельные люди всё чаще распределяют проживание, бизнес и инвестиции между несколькими странами, формируя так называемый «суверенный портфель». По оценке исследования компании Henley & Partners, все страны из десятки наиболее привлекательных направлений набрали более 70 баллов по стобалльной шкале. Латвия заняла в списке десятое место.