Латвия вошла в десятку самых привлекательных стран для состоятельных людей
Фото: LETA
Редкий миллионер не мечтает хотя бы немного пожить в Латвии.
В мире

Латвия вошла в десятку самых привлекательных стран для состоятельных людей

Отдел новостей

Otkrito.lv

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Латвия получила 71,7 балла из 100 в исследовании Henley & Partners о мобильности состоятельных людей. Страна заняла десятое место в мире среди привлекательных направлений для богачей.

В 2026 году состоятельные люди всё чаще распределяют проживание, бизнес и инвестиции между несколькими странами, формируя так называемый «суверенный портфель». По оценке исследования компании Henley & Partners, все страны из десятки наиболее привлекательных направлений набрали более 70 баллов по стобалльной шкале. Латвия заняла в списке десятое место.

Рейтинг самых привлекательных стран для богачей

  1. Сингапур - 79,5 балла
  2. Новая Зеландия - 75,8 балла
  3. Каймановы острова - 74,3 балла
  4. Кипр - 73,5 балла 
  5. Нидерланды - 72,8 балла
  6. Португалия - 72,5 балла
  7. Италия - 72,3 балла
  8. Бермудские острова - 72,0 балла
  9. Уругвай - 71,8 балла
  10. Латвия - 71,7 балла

Эксперты Henley & Partners называют Латвию конкурентоспособной юрисдикцией для мобильного капитала и отмечают сильные демократические институты и стабильную правовую систему. Страна также привлекательна для семей, которые ищут возможности для жизни в Евросоюзе.

Темы

Otkrito.lvСингапурИталияНовая ЗеландияНидерландыПортугалияКипрЛатвия

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