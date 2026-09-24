Отцу Юлии Степаненко запретили въезд в Латвию на неопределенный срок
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже включила живущего в России Сергея Федотова, отца кандидата в премьер-министры Юлии Степаненко, в список нежелательных для Латвии лиц.
Как сообщила Байба Браже, решение принято в соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 104 Иммиграционного закона, который предусматривает: "если иностранец является нежелательным для Латвии лицом, решение о его включении в список принимает министр иностранных дел".
Федотову на неопределенный срок запрещен въезд в Латвию.
Ранее сообщалось, что Сергей Федотов и его компания Forma ŽBI на протяжении нескольких лет оказывали материальную поддержку российским войскам в Украине. Уже в 2022 году предприятие производило противотанковые заграждения и печи, а позднее Федотов подарил транспорт фонду, занимавшемуся снабжением войск.
В разговоре с The Insider Федотов подтвердил, что является отцом Степаненко. LETA ранее также сообщала о его щедрых подарках политику, которая, в свою очередь, отказалась объяснять их происхождение. Федотов рассказал изданию, что после введения ограничений на поездки отдал дочери свою квартиру в Риге.
Газета "41+ Солнечногорск" в ноябре 2022 года сообщала, что Forma ŽBI совместно с KROST начала производить так называемые "зубы дракона". В публикации от 6 декабря сам Федотов подтвердил готовность продолжать оказывать помощь: "Если потребуется дополнительная помощь в производстве новой партии, мы всегда готовы принять в этом участие". Он отметил, что предприятие способно производить более 150 бетонных конструкций в день.
Федотов также объяснил участие своей компании в изготовлении печей. Партнеры подготовили чертежи, а на его предприятии подготовили металл и собрали печи. В Москве их дополнительно оснастили колосниками и дымоходами. "Далее изделия отправляются на фронт", - сказал Федотов.
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В той же статье сообщалось, что за месяц было произведено 2000 оборонительных укреплений и около 50 печей. Бетонные заграждения отправлялись в Белгородскую область, а также на оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей.
В публикации от октября 2024 года представитель фонда "Доблесть" Алексей Шашкин назвал Федотова среди предпринимателей, которые помогают готовить грузы для доставки в зону боевых действий. Газета сообщала, что Федотов передал фонду автомобиль GAZ Sobol стоимостью один миллион рублей. Грузы фонда получали и российские боевые подразделения, в том числе BARS.
Прежнее семейное предприятие Forma-Stroy, в котором Федотову принадлежало 60%, а сводной сестре Степаненко Анне Макаровской - 10% долей, также получало военные заказы. В базе данных STAR указан договор 2015 года на поставку песка воинской части на сумму 48 000 рублей. В 2016 и 2017 годах предприятие заключило три договора с Научно-исследовательским институтом двигателей NIID примерно на 3,27 млн рублей, в том числе на работы по реконструкции завода по производству дизельных двигателей.
Один договор примерно на 1,76 млн рублей был связан с переоборудованием предприятия для серийного производства дизельных двигателей. В реестре строительной экспертизы Московской области для этого проекта указано финансирование из федерального бюджета России.
NIID был включен в санкционный список Европейского союза 20 мая 2025 года как поставщик Министерства обороны России, поддерживающий военно-промышленный комплекс. Договоры Forma-Stroy были заключены до введения санкций. В 2019 году Forma-Stroy была присоединена к компании Forma ŽBI.
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В общей сложности Checko указывает семь договоров Forma-Stroy с государственными заказчиками примерно на 6,5 млн рублей. Официальные реестры за 2015 и 2016 годы также подтверждают получение субсидий на сумму 4,88 млн рублей для приобретения и лизинга оборудования.
Комплекс Forma, принадлежащий Федотову, посещал и получивший прозвище "Торговец смертью" нелегальный торговец оружием Виктор Бут, который в США был приговорен к 25 годам тюремного заключения и в 2022 году передан России в рамках обмена заключенными.
Телеканал "360" в сюжете, опубликованном 2 августа этого года, сообщил о встрече Бута и депутата Государственной думы Валерия Селезнева с сотрудниками комплекса. Представитель Либерально-демократической партии России поблагодарил Федотова за экскурсию по комплексу. В сообщении партии также упоминалось чествование семей военнослужащих, участвующих в войне.
Юлия Степаненко отказалась раскрывать Латвийскому телевидению подробности о предприятии своего отца, сославшись на желание защитить семью. В интервью другим СМИ политик подчеркивала, что не откажется от отца и не отвернется от него.