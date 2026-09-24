Отцу Юлии Степаненко запретили въезд в Латвию на неопределенный срок

Газета "41+ Солнечногорск" в ноябре 2022 года сообщала, что Forma ŽBI совместно с KROST начала производить так называемые "зубы дракона". В публикации от 6 декабря сам Федотов подтвердил готовность продолжать оказывать помощь: "Если потребуется дополнительная помощь в производстве новой партии, мы всегда готовы принять в этом участие". Он отметил, что предприятие способно производить более 150 бетонных конструкций в день.