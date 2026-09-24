Украина ищет пути для экспорта зерна через порты Балтийского моря - шанс для Латвии
Фото: Evija Trifanova/LETA
Украина хочет вывозить до 20 млн тонн зерна через Балтику.
В мире

Украина ищет пути для экспорта зерна через порты Балтийского моря - шанс для Латвии

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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Украина хочет увеличить экспорт сельхозпродукции через Балтийское море, но каждый дополнительный маршрут обходится дорого. Транзит зерна через порты Латвии и других стран Балтии может потребовать миллиардов долларов поддержки.

Украина рассматривает возможности экспорта сельскохозяйственной продукции через порты Балтийского моря, однако препятствием по-прежнему остаются высокие логистические расходы, пишет украинский портал "Европейская правда" со ссылкой на Министерство аграрной политики и продовольствия Украины. Вопрос экспорта в среду обсудили министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий и министр региональных дел и сельского хозяйства Эстонии Хендрик Йоханнес Террас.

"Около 70% продукции сельского хозяйства и пищевой промышленности необходимо поставлять на внешние рынки. Более 90% сельскохозяйственной продукции экспортировалось через порты Черного моря. Атаки России на гражданские суда и портовую инфраструктуру создают серьезные угрозы для экономики Украины и стабильности международных цепочек поставок продовольствия. Мы развиваем альтернативные маршруты, однако их возможности ограничены", - заявил Высоцкий.

В настоящее время альтернативные маршруты обеспечивают около 44% необходимых объемов экспорта сельскохозяйственной продукции. Украина видит возможность увеличить этот показатель до 50%, в частности за счет использования портов Балтийского моря.

Главным препятствием по-прежнему остаются высокие логистические расходы. Использование балтийского маршрута увеличивает стоимость транспортировки одной тонны украинского зерна примерно на 100 долларов США. В таких условиях производители сельскохозяйственной продукции Украины не могут самостоятельно покрывать расходы на транзит через порты Гданьска, Лиепаи, Клайпеды или Гамбурга, отмечает Министерство аграрной политики и продовольствия Украины.

По оценкам украинской стороны, через порты Балтийского моря потенциально можно экспортировать до 20 миллионов тонн зерна. Для компенсации дополнительных логистических расходов необходимо привлечь от 1,5 до 2 миллиардов долларов США. Украина уже обратилась к Европейскому союзу и другим международным партнерам с предложением предоставить финансовую поддержку для покрытия этой разницы.

Ранее сообщалось, что экспорт товаров из Украины затруднен из-за российских атак на суда в Черном море.

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УкраинаЛиепайский портЛиепаяЭкспортаБалтийское мореСША

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