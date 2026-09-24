Украина ищет пути для экспорта зерна через порты Балтийского моря - шанс для Латвии

По оценкам украинской стороны, через порты Балтийского моря потенциально можно экспортировать до 20 миллионов тонн зерна. Для компенсации дополнительных логистических расходов необходимо привлечь от 1,5 до 2 миллиардов долларов США. Украина уже обратилась к Европейскому союзу и другим международным партнерам с предложением предоставить финансовую поддержку для покрытия этой разницы.