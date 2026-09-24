Латвийские военные примут участие в разминировании Ормузского пролива

Латвийский контингент в регионе будет участвовать исключительно в противоминных операциях, координации разминирования пролива и других мероприятиях по его открытию для обеспечения беспрепятственного транзитного судоходства. Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном.