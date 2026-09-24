Латвийские военные примут участие в разминировании Ормузского пролива
В четверг, 24 сентября, Сейм утвердил участие Национальных вооруженных сил Латвии (НВС) в международных операциях в Ормузском проливе.
Решение предусматривает отправку латвийских военнослужащих для участия в операциях коалиции под руководством США, а также многонациональной операции под руководством Великобритании и Франции по освобождению Ормузского пролива. Участие Латвии предусмотрено до 1 сентября 2028 года.
В ответ на кризис в Ормузском проливе коалиции, сформированные США, а также Великобританией и Францией, приняли решение начать военные операции, главная цель которых - восстановить и обеспечить свободу судоходства в проливе. Ормузский пролив загрязнен различными видами морских мин, и Латвия потенциально может внести вклад в их обезвреживание.
Латвия планирует направить подразделение Военно-морских сил НВС по обезвреживанию подводных взрывоопасных предметов, а также штабных офицеров и инструкторов. Всего в рамках обеих операций могут быть задействованы до 20 латвийских военнослужащих.
Латвийский контингент в регионе будет участвовать исключительно в противоминных операциях, координации разминирования пролива и других мероприятиях по его открытию для обеспечения беспрепятственного транзитного судоходства. Латвия не будет участвовать в действиях, которые поддерживали бы США как воюющую сторону в конфликте с Ираном.
Читайте продолжение после рекламы
Участие Латвии в многонациональных военных операциях в Ормузском проливе, как отмечается в обосновании решения, позволит НВС совершенствовать свои возможности, продемонстрирует вклад страны в международную морскую безопасность, а также станет подтверждением поддержки и солидарности со стратегическими партнерами Латвии.