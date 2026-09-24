El Mundo: по данным ЦРУ, Москва готовит удар дронами по южным странам НАТО
Американские спецслужбы передали нескольким европейским странам предупреждение о возможной российской операции с применением беспилотников против целей в Испании, Франции или Италии. Как сообщает испанская газета El Mundo, дроны могут запускать с торговых судов в Средиземном море.
El Mundo связывает появление предупреждения с августовским визитом директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. По сведениям издания, в качестве возможного беспилотника рассматривается российская "Гербера" - аппарат длиной около двух метров и весом примерно 18 килограммов. Он способен пролететь до 600 километров со скоростью около 160 километров в час.
Небольшой заряд "Герберы", по оценке источников, не рассчитан на масштабные разрушения. Возможная цель такой атаки - временно остановить работу аэропорта, вызвать пожар или продемонстрировать уязвимость европейской инфраструктуры. В публикации также упоминаются предыдущие инциденты: в феврале шведские военные обнаружили беспилотник, поднявшийся с российского разведывательного судна в проливе Эресунн, а годом ранее 19 беспилотников пролетели над территорией Польши. Берлин также связывал атаку беспилотника на аэропорт Лейпцига с российской разведкой.
По мнению экспертов, выбор целей может зависеть не столько от их близости к России, сколько от уязвимости систем противовоздушной обороны. Британский аналитик Кир Джайлз заявил El Mundo, что Москва может искать «самое слабое место в Европе», и назвал среди возможных уязвимых стран Испанию. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее предупреждал, что российская ракета достигла бы Мадрида лишь примерно на десять минут позже, чем Варшавы. По его словам, южная часть Европы не находится вне зоны риска.
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В публикации предполагается, что Испания, Франция и Италия могут быть интересны и из-за предстоящих в 2027 году выборов и общественной усталости от войны в Украине. По версии источников El Mundo, ограниченная по масштабу акция могла бы вызвать широкий резонанс и усилить политическую напряженность.
Предупреждение появилось на фоне разногласий между Испанией и США по вопросу оборонных расходов. Правительство Педро Санчеса неохотно относится к повышению расходов до нового ориентира НАТО, что привело к напряженности в отношениях с президентом США Дональдом Трампом.