El Mundo: по данным ЦРУ, Москва готовит удар дронами по южным странам НАТО

По мнению экспертов, выбор целей может зависеть не столько от их близости к России, сколько от уязвимости систем противовоздушной обороны. Британский аналитик Кир Джайлз заявил El Mundo, что Москва может искать «самое слабое место в Европе», и назвал среди возможных уязвимых стран Испанию. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ранее предупреждал, что российская ракета достигла бы Мадрида лишь примерно на десять минут позже, чем Варшавы. По его словам, южная часть Европы не находится вне зоны риска.