Болото как природная защита - его восстановление важно не только для климата, но и для безопасности Латвии
Болото не позволяет передвигаться военной технике, впитывает воду как губка и кормит собирателей морошкой и клюквой. Почему сегодня болото ценнее, чем когда-либо, и как его сохранить? Рассказывает доктор биологии, руководитель проекта LIFE PeatCarbon Мара Пакалне.
В болото нужно заходить с уважением
"Латвийским болотам больше шести тысяч лет; возможно, они сформировались еще раньше. Сегодня они продолжают образовываться, когда леса и другие территории заболачиваются. Со временем во мхах на болотах появляются трещины, образуются топи. Они могут быть глубиной в несколько метров, поэтому каждый раз, когда я кого-то веду на болото, показываю места, где нужно быть особенно осторожными, потому что там есть топи и в них можно провалиться", - рассказывает Мара Пакалне.
Ее интерес к природе Латвии и болотам начался еще в школьные годы. "Тогда я ходила в экспедиции с ботаниками Института биологии и начала знакомиться с растениями Латвии. Во время учебы мне нравились комплексные исследования того, какие процессы в природе происходят постоянно. Так я пришла к болотам и своей диссертации". Сейчас Мара Пакалне вместе с коллегами проводит мониторинг растительности болот - постоянные наблюдения за тем, как меняется болото до и после восстановления. Исследовательница готовит справочник о болотах и фотокнигу, а также водит на болота любознательных молодых исследователей.
Латвия уникальна
У Латвии с болотами и счастье, и беда, говорит Мара Пакалне. "Счастье в том, что болота у нас еще есть. В Нидерландах, Германии, Великобритании большая часть болот уничтожена и превращена в сельскохозяйственные земли. Латвия в европейском контексте действительно уникальна тем, что еще в советское время здесь появилось сравнительно много охраняемых природных территорий, на которых сохранились болота. Особенно богата болотами по-прежнему Восточная Латвия, там находится крупнейшее болото Латвии - Тейчу, рядом с ним - большое болото Пелечаре. Вместе они образуют водно-болотное угодье международного значения".
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Беда, в свою очередь, в том, что и у нас влияние осушения территорий было огромным. "В приграничной зоне есть торфяные поля, на которых следует восстановить гидрологический режим", - говорит Мара Пакалне. Это особенно важно, поскольку через заболоченные территории невозможно проехать на военной технике.
Исследовательница рассказывает, что для иностранных экспертов посещение настоящего латвийского болота, например Ценского болота, всегда является сильным эмоциональным переживанием. "Там было проведено восстановление гидрологического режима болота, поэтому болото снова стало значительно более влажным, деревья начинают засыхать, и видно, что уровень воды за двадцать лет поднялся примерно на 30 сантиметров".
Как восстанавливают болота?
Восстановление болота - звучит сложно. Исследовательница объясняет, что суть проста - нужно добиться, чтобы вода оставалась в болоте. "Это восстановление или стабилизация гидрологического режима. Желаемого результата добиваются, засыпая системы канав или сооружая плотины, чтобы вода не вытекала из болота. Когда канавы засыпаны, болото становится влажнее, поэтому деревья засыхают, появляется больше сфагнума. Именно такова цель восстановления любого болота".
Главный герой болота - растение сфагнум. "Это вид мха, который хранит в своих клетках 80-90% влаги. Поэтому болото такое мягкое - человек там покачивается на сфагновом ковре. Когда нижние части сфагнума отмирают, образуется торф, и само болото растет". Мара Пакалне подчеркивает, что болото очень быстро реагирует на изменение климата. "Жарким летом болото высыхает, становится очень сухим, но как только снова начинаются дожди, сфагнум опять впитывает воду в свои клетки. Это довольно динамичный и быстрый процесс - быстро высыхает, быстро восстанавливается". Исследовательница рассказывает, что сфагнум, растущий на болоте, впитывает влаги в количестве, которое в 25 раз превышает его собственный вес. И влага нужна не только ему - она необходима всему болоту, потому что именно в дождливые дни оно чувствует себя лучше всего; в том числе и болото, которое питается грунтовыми водами.
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Однако, хотя сейчас идет активное восстановление болот, вернуть в первоначальное состояние удалось далеко не все разрушенные территории. "Если торф снят, первоначальное верховое болото там уже не вернется. Сфагнум на торфяном поле сам по себе расти не будет. Если нет необходимого уровня воды и недостаточно влажно, на болоте будут расти только отдельные растения, способные выживать в более сухих условиях, например пушица или вереск, но характерная для болота растительность не сформируется", - говорит Мара Пакалне.
Болото важно и для собирателей ягод
Болото - как губка: оно постоянно впитывает в себя воду, а затем в жаркую погоду отдает ее окружающей территории. Именно болото регулирует гидрологическую ситуацию во всей округе. Если болото исчезает, это сказывается и на повседневной жизни людей.
"Однажды один человек рассказывал, что живет рядом с болотом, и когда предприятие начало использовать болото для добычи торфа, стала ощущаться нехватка воды. Это сделало его несчастным, потому что в привычных местах больше не росла клюква, в лесу не было грибов. В последние десятилетия морошки на болотах тоже стало значительно меньше. Одна из причин - именно осушение болот. Латыши очень любят морошку, хотят ее собирать, но во многих местах ее просто больше нет или осталось очень, очень мало. Поэтому у нас есть сотрудничество с коллегами из Финляндии, участвующими в финансируемом Европейской комиссией проекте LIFE PeatCarbon, где в Лапландии морошки по-прежнему очень много. Морошка также изображена на логотипе этого проекта".
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Исследовательница обращает внимание и на уникальность экосистемы болота. "Все помнят, как во время ковида люди отправлялись на болота гулять по деревянным настилам и тропам. Ценское болото, Кемерское болото, Энгурское болото - там так красиво! Можно и природу посмотреть, и голову проветрить. Мне кажется, у каждого болота есть своя особая атмосфера и запах".
Сейчас у исследовательницы два студента, вместе с которыми она ездит на болота. "Их интересуют происходящие там процессы - то, как на болота влияют рельеф, количество воды и другие природные факторы".
Союзник в борьбе с изменением климата
В середине лета в Риге в течение двух дней проходил международный семинар "Роль болот в смягчении последствий изменения климата и защите", на котором за одним столом обсуждали вопросы исследователи болот и военные. Его организовал Центр передового опыта НАТО по вопросам изменения климата и безопасности в Канаде совместно с Министерством обороны и Латвийским университетом.
В Ригу прибыли представители 13 стран НАТО - представители вооруженных сил и министерств обороны Франции, Германии, Нидерландов и других государств. Темы обсуждений были очень практическими и в нынешних геополитических условиях жизненно важными.
"Страны Балтии, а также Финляндия и Польша формируют восточный фланг НАТО, граничащий с Россией, - говорит Мара Пакалне. - Поэтому для нас важно не только обсуждать, но и думать о практических мерах, которые позволят обеспечить использование болот в качестве естественного барьера. Восстановленное и влажное болото не только является союзником климата, но и отлично может служить для обороны. Это подчеркнули как коллеги из Национальных вооруженных сил Латвии, так и представители Министерства обороны Франции. Военные специалисты из всех стран - участниц семинара смогли своими глазами увидеть, что происходит, когда болото восстанавливают, и какую пользу это дает безопасности".