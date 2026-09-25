Болото как природная защита - его восстановление важно не только для климата, но и для безопасности Латвии

"Однажды один человек рассказывал, что живет рядом с болотом, и когда предприятие начало использовать болото для добычи торфа, стала ощущаться нехватка воды. Это сделало его несчастным, потому что в привычных местах больше не росла клюква, в лесу не было грибов. В последние десятилетия морошки на болотах тоже стало значительно меньше. Одна из причин - именно осушение болот. Латыши очень любят морошку, хотят ее собирать, но во многих местах ее просто больше нет или осталось очень, очень мало. Поэтому у нас есть сотрудничество с коллегами из Финляндии, участвующими в финансируемом Европейской комиссией проекте LIFE PeatCarbon, где в Лапландии морошки по-прежнему очень много. Морошка также изображена на логотипе этого проекта".