Решение властей США может привести к росту цен на топливо в Латвии

Министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе заявил, что администрация рассматривает возможность полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщила Financial Times. В это время цена дизельного топлива в США достигла рекордного уровня — 6,53 доллара за галлон. При этом представитель Белого дома заявил, что запрет на экспорт «в настоящее время не рассматривается».