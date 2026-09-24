Решение властей США может привести к росту цен на топливо в Латвии
За последние 12 месяцев США обеспечили 14,4% импорта нефтепродуктов Латвии, а с марта по июнь этого года доля США в импорте латвийского авиационного топлива достигла 33,6%. Об этом свидетельствует анализ данных Евростата, проведенный банком Citadele. Если США введут ограничения на экспорт, этом ожет усилить давление на цены.
Министр финансов США Скотт Бессент на этой неделе заявил, что администрация рассматривает возможность полного или частичного запрета на экспорт дизельного топлива. Об этом сообщила Financial Times. В это время цена дизельного топлива в США достигла рекордного уровня — 6,53 доллара за галлон. При этом представитель Белого дома заявил, что запрет на экспорт «в настоящее время не рассматривается».
"Прямое воздействие этих изменений на Латвию могло бы быть сильнее, чем на Литву и Эстонию", - отмечает Citadele.
В рассматриваемый период из США поступило 14,0% импортированного Латвией топлива и треть авиационного топлива. В ЕС в целом США обеспечили за этот период 8,8% импорта топлива и 7,7% импорта дизельного топлива. С марта по июнь 2026 года Литва и Эстония не импортировали топливо из США.
Если возможные ограничения коснутся и сырой нефти, они могут затронуть Литву, куда в рассматриваемый период из США поступило 14,4% импортированной сырой нефти, а также ЕС в целом, где этот показатель составил 17,4%. Латвия и Эстония сырую нефть не импортируют.