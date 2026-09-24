В пятницу Латвию зальет дождем - местами ожидаются сильные и продолжительные осадки

Небо затянет плотными облаками. Северо-западный ветер сменится западным и юго-западным, а на востоке страны - южным. Порывы ветра временами будут достигать 9-14 м/с, местами на побережье - 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит +8...+14 градусов, местами на побережье - около +15 градусов.