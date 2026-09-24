Пятница будет серой и дождливой.
В Латвии
Сегодня 18:01
В пятницу Латвию зальет дождем - местами ожидаются сильные и продолжительные осадки
В пятницу в Латвии будет дождливо, во многих местах ожидаются продолжительные и сильные дожди, прогнозируют синоптики.
Сильнее всего будет лить в Видземе, а меньше всего осадков ожидается в Южном Курземе.
Небо затянет плотными облаками. Северо-западный ветер сменится западным и юго-западным, а на востоке страны - южным. Порывы ветра временами будут достигать 9-14 м/с, местами на побережье - 18 м/с. Температура воздуха ночью и днем составит +8...+14 градусов, местами на побережье - около +15 градусов.
В Риге в пятницу ожидается продолжительный дождь, временами сильный. Северо-западный ветер сменится юго-западным, его порывы будут достигать 13 м/с, а ночью и утром у моря - до 17 м/с. Температура воздуха составит +11...+13 градусов.