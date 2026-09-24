Автомобили буквально разрывает на части: в Латвии растет число тяжелых ДТП

Одновременно значительно выросло общее число заявлений по КАСКО о ДТП. За первые восемь месяцев 2024 года BALTA получила 5297 заявлений, за аналогичный период 2025 года - 6113, то есть на 15% больше, а в этом году - уже 7280 заявлений, что еще на 19% больше, чем годом ранее. Таким образом, за два года число заявлений увеличилось более чем на треть.