Автомобили буквально разрывает на части: в Латвии растет число тяжелых ДТП
За два года число заявлений по КАСКО о ДТП выросло более чем на треть. При этом особенно тяжелыми становятся аварии на высокой скорости - автомобили после столкновений иногда буквально разрывает на части.
Число ДТП на дорогах Латвии растет - за первые восемь месяцев этого года по КАСКО было заявлено 7280 страховых случаев, что почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тяжелые столкновения также происходят регулярно - ежегодно после ДТП, в которых сталкиваются как минимум два транспортных средства, сотни автомобилей получают настолько серьезные повреждения, что восстановить их уже невозможно, свидетельствуют данные страховой компании BALTA.
Хотя согласно статистике Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) число погибших на дорогах Латвии имеет тенденцию к снижению, ежегодно на дорогах погибают как минимум 110 человек, а последствия аварий по-прежнему нередко бывают очень тяжелыми.
В качестве основных рисков эксперты по безопасности дорожного движения выделяют превышение скорости, употребление алкоголя и непристегнутые ремни безопасности. Скорость не только повышает вероятность столкновения, но и резко увеличивает энергию удара, снижая шансы избежать тяжелых травм и полного разрушения автомобиля.
"Этот год особенно выделяется большим количеством случаев превышения скорости. По-прежнему актуальны также употребление алкоголя и неиспользование систем безопасности, а ситуация с рискованными маневрами при обгоне улучшилась. В этом году очень много аварий, в которых скорость была существенно превышена - автомобили буквально разрывает на части", - отмечает эксперт CSDD по безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис.
Число заявлений по КАСКО значительно выросло
Особой проблемой в Латвии по-прежнему остается непристегивание ремней безопасности. По данным CSDD, в 47 тяжелых ДТП были выявлены проблемы с использованием ремней безопасности, а 20 человек в результате удара были выброшены из автомобилей. Ремень безопасности необходим не только водителю и пассажиру на переднем сиденье - непристегнутый человек на заднем сиденье во время столкновения также подвергает опасности других людей в салоне.
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В результате тяжелые столкновения нередко приводят не только к госпитализации пассажиров, но и к длительному лечению, потере трудоспособности или инвалидности, а в некоторых случаях, к сожалению, и к смерти. Часть автомобилей после таких ДТП также уже невозможно восстановить.
По данным BALTA, в 2024 году после столкновений с другими транспортными средствами были списаны 799 автомобилей. В прошлом году такое решение было принято в отношении 764 автомобилей, а в этом году до середины сентября уже 550 поврежденных автомобилей были признаны не подлежащими восстановлению.
Одновременно значительно выросло общее число заявлений по КАСКО о ДТП. За первые восемь месяцев 2024 года BALTA получила 5297 заявлений, за аналогичный период 2025 года - 6113, то есть на 15% больше, а в этом году - уже 7280 заявлений, что еще на 19% больше, чем годом ранее. Таким образом, за два года число заявлений увеличилось более чем на треть.
Карта ДТП каждый год меняется
Места тяжелых аварий не остаются неизменными, поэтому ответственное поведение необходимо на любой дороге, а не только на участках, которые принято считать опасными. В один год серия трагических ДТП может сосредоточиться на конкретной трассе, а в следующем - быть распределена по всей Латвии.
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Как рассказывает Оскар Ирбитис, если посмотреть на карту, каждый год выделяются разные места. Например, в 2024 году много тяжелых ДТП произошло на Лиепайской трассе, а в прошлом году - на Вентспилсской трассе и Резекненской объездной дороге. В этом году на Резекненской объездной дороге ситуация спокойная, а тяжелые ДТП происходят в самых разных местах.
"Как и в других странах Европы, у нас также наблюдается тенденция к снижению числа погибших. Однако нам пока не удается добиться таких же результатов, как у соседей: в Литве значительно более развита сеть электронного контроля и камер контроля средней скорости, а Эстония усиливает присутствие полиции на дорогах. Поэтому улучшение ситуации в Латвии происходит не так быстро, однако показатели постепенно улучшаются", - отмечает Ирбитис.