Грипп пришел к нам раньше: в Латвии уже выявили первые случаи заболевания
31 марта 2026 года Центр профилактики и контроля заболеваний объявил об окончании прошлой эпидемии гриппа, а уже в сентябре лабораторно подтвердили первые случаи гриппа нового сезона.
Как сообщили в Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS), вирус в этом году начал циркулировать раньше обычного, поэтому эпидемия также может начаться раньше. На 38-й неделе года лабораторно были подтверждены три случая. При этом в стационаре Латвийский центр инфектологии RAKUS уже проходил лечение пациент с осложнениями, вызванными гриппом.
Инфектологи больницы отмечают, что раннее начало циркуляции вируса может свидетельствовать и о более раннем начале эпидемии. Врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей, входящих в группы риска. Последний сезон показал, насколько серьезными могут быть последствия заболевания. В Восточной больнице грипп был диагностирован у 582 пациентов, находившихся на стационарном лечении, а 46 человек умерли. Более трех четвертей всех пациентов были старше 60 лет.
Особенно тяжелое течение болезни наблюдалось у пациентов, у которых грипп вызвал пневмонию. В больнице лечились 202 таких пациента, из которых 30, или около 15%, умерли.
"Наибольшему риску подвержены люди из групп риска, поэтому вакцинация может снизить риск тяжелого течения гриппа", - отметила главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале. К группам риска относятся люди в возрасте от 60 лет, а также пациенты с хроническими заболеваниями сердца, легких, почек и печени, сахарным диабетом и ослабленной иммунной системой. В эту категорию также входят сотрудники медицинских учреждений и учреждений социальной помощи.
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Всемирная организация здравоохранения рекомендует людям из групп риска проходить вакцинацию против гриппа в октябре и ноябре. Для тех, кому вакцинация оплачивается государством, направление семейного врача не требуется. RAKUS сообщает, что сделать прививку от гриппа можно будет и в кабинете вакцинации Латвийского центра инфектологии. Для людей старше 60 лет вакцина ожидается в начале октября, для остальных - в начале ноября.