Грипп пришел к нам раньше: в Латвии уже выявили первые случаи заболевания

Инфектологи больницы отмечают, что раннее начало циркуляции вируса может свидетельствовать и о более раннем начале эпидемии. Врачи напоминают, что грипп способен вызывать тяжелые осложнения, особенно у людей, входящих в группы риска. Последний сезон показал, насколько серьезными могут быть последствия заболевания. В Восточной больнице грипп был диагностирован у 582 пациентов, находившихся на стационарном лечении, а 46 человек умерли. Более трех четвертей всех пациентов были старше 60 лет.