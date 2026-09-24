У дома на Югле найдено тело женщины: по подозрению в убийстве задержан ее родственник
На прошлой неделе в Риге, в микрорайоне Югла, возле одного из многоквартирных домов была найдена мертвая женщина с признаками насильственной смерти.
14 сентября прохожий заметил возле многоквартирного дома на Югле женщину пенсионного возраста без признаков жизни и сообщил об этом полиции. На место прибыли сотрудники Государственной полиции, которые обнаружили на теле женщины признаки насильственной смерти.
Полицейские установили личность погибшей и выяснили, что она жила в том же доме, возле которого была найдена. При осмотре подъезда правоохранители обнаружили следы крови, которые вели от ее квартиры к лифту, а затем от лифта к выходу из здания.
Сотрудники полиции позвонили в дверь квартиры погибшей. Ее открыл родственник женщины, также проживавший там, - мужчина 1966 года рождения.
В ходе следственных действий полиция установила, что между мужчиной и его родственницей 1936 года рождения произошел бытовой конфликт. По версии следствия, возможно, руководствуясь также имущественными мотивами, мужчина убил женщину. Ночью он вытащил тело из квартиры и вынес его из дома, предположительно пытаясь скрыть следы преступления.
Мужчину 1966 года рождения задержали. В момент задержания он находился под воздействием алкоголя. В полиции также сообщили, что ранее мужчина уже был судим за другие преступления.
По факту произошедшего начат уголовный процесс по статье 116 Уголовного закона - за убийство. За такое преступление предусмотрено пожизненное заключение либо лишение свободы на срок от пяти до 20 лет, а также пробационный надзор сроком до трех лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Государственная полиция напоминает, что никто не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.