В Латвии упростили процесс строительства, в том числе многоквартирных домов
Сейм в окончательном чтении принял поправки к Закону о строительстве. Они предусматривают расширение круга лиц, которые могут выполнять отдельные строительные работы, упрощение регистрации строений и снижение административной нагрузки в строительной отрасли.
Согласно поправкам, которые одобрил Сейм, самозанятые смогут выполнять строительные работы, для которых не требуется документация о строительном замысле, а также работы, требующие подачи уведомления о строительстве и связанные с жилыми домами или вспомогательными постройками первой или второй группы.
Поправки также расширяют применение единого процесса регистрации строений. Он будет распространяться на все случаи строительства независимо от того, кому принадлежит земля, в том числе на строительство на основании права застройки или на чужой земле, если это допускают нормативные акты.
Единая услуга позволит использовать заявление о строительном замысле одновременно и для регистрации строения в Информационной системе государственного кадастра недвижимости, и для закрепления права собственности в земельной книге. Таким образом, инициатору строительства нужно будет только один раз заявить о намерении построить и зарегистрировать строение, а также закрепить право собственности.
Изменения также усовершенствуют процесс строительства многоквартирных жилых домов. В Строительной информационной системе можно будет одновременно подать заявление о разделении дома на квартирные собственности и их регистрации в земельной книге, что снизит административную нагрузку на застройщиков.