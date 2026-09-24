"Полиция и прокуратура слезам не верят": юристы рассказали о проблемах латвийцев, чьи родные пропали в Непале
33 латвийца по-прежнему числятся пропавшими без вести после наводнения в Непале, а их семьи уже столкнулись с новой бедой - юридической: как оплатить кредиты, получить доступ к счетам и назначить попечительство над имуществом человека, который, возможно, жив, но уверенности в этом нет.
За юридической помощью в Совет присяжных адвокатов обратились 15 семей, чьи близкие пропали в Непале в результате недавнего катастрофического наводнения. Эту работу координирует член Совета присяжных адвокатов Алдис Лиепиньш. Он рассказал, что на призыв откликнулись более 30 адвокатов, и в сейчас помощь оказывается по 15 различным делам. Адвокаты пришли к выводу, что беда этих для семей быстро породила ряд юридических проблем, о которых в повседневной жизни люди, возможно, не задумываются, сообщает LSM+.
Есть случаи, когда пропавшие являются единственными членами правления в компаниях, которым надо продолжать работу. Есть ситуации, требующие международного решения — когда часть семьи проживает или имущество находится в других странах, когда доверенности выданы за рубежом и необходимо легализовать документы.
"В обычной жизни вполне понятно: если сын берет мамину кредитную карту, чтобы за что-то заплатить или снять деньги, в быту это считается нормой. Но с точки зрения уголовного права здесь возникают значительные риски, связанные с использованием чужой платежной карты, PIN-кода или других средств аутентификации. И с этим нужно быть очень осторожными, так как полиция и прокуратура слезам не верят. Закон есть закон. Поэтому самый частый вопрос, с которым к нам обращаются, — это установление попечительства над имуществом отсутствующего лица. Мы помогаем с подготовкой заявления, несколько дел уже находятся в судах. Суды назначают рассмотрение этих дел достаточно своевременно", — рассказал Лиепиньш.
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Большая часть вопросов от родственников поступила вскоре после того, как две недели назад была организована возможность получения бесплатной юридической помощи (pro bono). Адвокаты же продолжают работу — родственники по-прежнему могут обращаться за помощью в Совет адвокатов.
В то же время руководитель Консульского департамента Министерства иностранных дел Эдите Медне признала, что с прошлой недели новой информации о пропавших без вести жителях Латвии не поступало. На данный момент образцы ДНК родственников отправлены, власти Китая и Непала подтвердили их получение, но у МИД сейчас нет сведений о том, когда начнется сравнение образцов.