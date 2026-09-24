"Полиция и прокуратура слезам не верят": юристы рассказали о проблемах латвийцев, чьи родные пропали в Непале

"В обычной жизни вполне понятно: если сын берет мамину кредитную карту, чтобы за что-то заплатить или снять деньги, в быту это считается нормой. Но с точки зрения уголовного права здесь возникают значительные риски, связанные с использованием чужой платежной карты, PIN-кода или других средств аутентификации. И с этим нужно быть очень осторожными, так как полиция и прокуратура слезам не верят. Закон есть закон. Поэтому самый частый вопрос, с которым к нам обращаются, — это установление попечительства над имуществом отсутствующего лица. Мы помогаем с подготовкой заявления, несколько дел уже находятся в судах. Суды назначают рассмотрение этих дел достаточно своевременно", — рассказал Лиепиньш.