Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: что нужно знать о новой индексации

При индексации доплаты соответствующий индекс будет применен к доплате в размере около 1,72 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и к доплате около 2,58 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости была назначена до 31 декабря 1996 года либо пенсия по инвалидности была назначена и человек достиг возраста, необходимого для назначения пенсии по возрасту, до 31 декабря 1996 года.