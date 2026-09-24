Пенсии в Латвии вырастут с 1 октября: что нужно знать о новой индексации
С 1 октября пенсии в Латвии станут выше. Министерство благосостояния объясняет, кому положена индексация, как рассчитывается прибавка и нужно ли пенсионерам что-то делать самостоятельно.
В Латвии каждый год осенью - 1 октября - пересматривается размер пенсий путем индексации. Это предусмотрено законом "О государственных пенсиях". Цель индексации пенсий - защитить назначенные пенсии от снижения покупательной способности и сохранить их ценность.
Вопросы, связанные с пенсиями, очень чувствительны и не всегда просты для понимания. Поэтому Министерство благосостояния подготовило ответы на наиболее часто задаваемые вопросы по этой теме.
Как будут индексироваться пенсии в этом году?
В этом году будут пересмотрены пенсии и компенсации либо их части, размер которых не превышает 1589 евро, то есть средней заработной платы по стране, с которой в предыдущем календарном году уплачивались страховые взносы.
Это означает, что если размер пенсии не превышает 1589 евро, будет проиндексирована вся сумма. Для пенсий выше 1589 евро будет проиндексирована только часть назначенной суммы - те же 1589 евро. Размер прибавки будет зависеть как от размера пенсии, так и от применяемого индекса.
Исключение составляют политически репрессированные, люди с инвалидностью I группы, участники ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, а также люди, которым пенсия по возрасту назначена на льготных условиях раньше установленного возраста в связи с уходом и воспитанием ребенка с инвалидностью либо пяти и более детей. Для них будет проиндексирована вся сумма пенсии.
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Как формируется индекс, по которому пересчитываются пенсии?
Он складывается из фактического индекса потребительских цен, то есть, если упростить, инфляции, и части реального прироста суммы заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы.
Сумма заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, - это финансовое понятие. Проще говоря, речь идет обо всех доходах, с которых в течение года должны были уплачиваться социальные страховые взносы.
Чтобы определить фактическое изменение этой суммы за конкретный год, ее сравнивают с суммой заработной платы, с которой страховые взносы уплачивались в предыдущем году. Так определяется, как она изменилась за последний год. В результате получается индекс суммы заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, - показатель, характеризующий ее фактическое изменение.
Однако на этот показатель влияет и инфляция. Чтобы определить реальное изменение, то есть реальный прирост суммы заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы, влияние инфляции необходимо исключить. Для этого в формуле расчета реального прироста, установленной правилами Кабинета министров, индекс суммы заработной платы делится на индекс потребительских цен.
Будут ли в этом году применяться разные индексы в зависимости от накопленного страхового стажа?
Да. В этом году при индексации пенсий по старости будут применяться разные индексы в зависимости от накопленного страхового стажа. Чем больше страховой стаж, тем выше будет применяемый индекс и тем больше будет увеличение пенсии по старости.
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При индексации пенсий по старости, помимо фактического индекса потребительских цен, будет учитываться часть реального прироста суммы заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы. Если страховой стаж составляет:
- до 29 лет - 50% реального прироста суммы заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы;
- от 30 до 39 лет, а также если пенсия назначена за работу во вредных и тяжелых или особо вредных и особо тяжелых условиях - 60%;
- от 40 до 44 лет - 70%;
- 45 лет и более - 80%.
Таким образом, для людей со страховым стажем:
- до 29 лет при пересмотре пенсии по старости будет применен индекс 1,0424;
- от 30 до 39 лет - 1,0456;
- от 40 до 44 лет - 1,0489;
- 45 лет и более - 1,0522.
Например, если назначенная пенсия по старости составляет 600 евро, то с октября этого года пенсионер со страховым стажем:
- до 29 лет будет получать 625,44 евро - на 25,44 евро больше;
- от 30 до 39 лет - 627,36 евро, на 27,36 евро больше;
- от 40 до 44 лет - 629,34 евро, на 29,34 евро больше;
- 45 лет и более - 631,32 евро, на 31,32 евро больше.
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Как будет индексироваться доплата к пенсии?
Для индексации остальных государственных пенсий и страховых компенсаций, а также для определения доплаты к пенсии по возрасту и инвалидности за каждый год страхового стажа, накопленного до 31 декабря 1995 года, будет применяться фактический индекс потребительских цен и 50% реального прироста суммы заработной платы, с которой уплачивались страховые взносы. То есть будет применен индекс 1,0424.
При индексации доплаты соответствующий индекс будет применен к доплате в размере около 1,72 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года и к доплате около 2,58 евро за каждый год страхового стажа до 31 декабря 1995 года, если пенсия по старости была назначена до 31 декабря 1996 года либо пенсия по инвалидности была назначена и человек достиг возраста, необходимого для назначения пенсии по возрасту, до 31 декабря 1996 года.
Это означает, что нынешний размер доплаты - 1,72 евро и 2,58 евро за каждый год страхового стажа - будет пересмотрен с применением индекса 1,0424. В результате люди, которые получали 1,72 евро за каждый год стажа, накопленного до конца 1995 года, в дальнейшем будут получать 1,79 евро, а те, кто получал 2,58 евро, - 2,69 евро.
Например, пенсионер, которому назначена пенсия по старости в размере 610 евро за общий страховой стаж 45 лет и доплата к ней в размере 43 евро за 25 лет работы до конца 1995 года, с 1 октября будет получать пенсию по старости в размере 641,84 евро и доплату к пенсии в размере 44,75 евро.
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Следует учитывать, что из общей суммы пенсии и доплаты может удерживаться подоходный налог с населения, что уменьшит фактически выплачиваемую сумму. Это связано с тем, что в период, когда человек работал и делал социальные страховые взносы, подоходный налог с них не удерживался.
Как узнать, на сколько увеличится пенсия конкретного человека?
Размер своей пенсии можно узнать на портале www.latvija.lv или обратившись в любой центр обслуживания клиентов VSAA.
На сайте VSAA размещен калькулятор индексации пенсий и страховых компенсаций. Введя размер пенсии, доплаты или компенсации, каждый человек может узнать их размер с 1 октября этого года.
Нужно ли пенсионеру что-то делать самостоятельно, чтобы получить проиндексированную пенсию?
Нет, пенсионерам ничего делать не нужно. Индексацию пенсий обеспечивает Государственное агентство социального страхования (VSAA), и она происходит автоматически - каждый год 1 октября.
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Это означает, что и в этом году с октября каждый, кому положена пенсия, получит ее уже в проиндексированном размере. Не нужно также беспокоиться о том, знает ли VSAA, сколько именно будет положено каждому после индексации. У агентства есть все необходимые данные - перерасчет производится автоматически.
Увеличатся ли осенью в результате индексации все пенсии?
Индексация пенсий распространяется на всех получателей пенсий по возрасту, инвалидности, за выслугу лет и по потере кормильца, которым они назначены или пересчитаны до 30 сентября этого года.
1 октября также будут проиндексированы компенсации за потерю трудоспособности и компенсации в связи с потерей кормильца, назначенные в соответствии с законом "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на работе и профессиональных заболеваний".