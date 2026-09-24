Попасть к нужным специалистам должно стать проще - в Латвии масштабно меняют управление больницами

В больнице имени Паула Страдиня за год прошли стационарное лечение более 48 000 пациентов, были предоставлены 335 000 амбулаторных консультаций и проведены более 12 000 обследований. В прошлом году в больнице выполнили более 61 000 хирургических операций, в том числе около 80 трансплантаций органов.