Попасть к нужным специалистам должно стать проще - в Латвии масштабно меняют управление больницами
В четверг, 24 сентября, Сейм в окончательном чтении принял Закон о клинических университетских больницах. Он предусматривает создание единой системы стратегического управления и укрепление роли этих учреждений в здравоохранении Латвии. Закон распространяется на Рижскую Восточную клиническую университетскую больницу, Клиническую университетскую больницу имени Паула Страдиня и Детскую клиническую университетскую больницу.
У трех больниц появится общий совет
Закон предусматривает изменение юридического статуса всех трех больниц: из государственных компаний они станут производными публичными лицами. Для них создадут общий совет, который будет координировать стратегические решения, совместное планирование развития и более эффективное использование государственных ресурсов.
Новый закон закрепляет за университетскими больницами роль центров компетенций государственного значения в наиболее сложных видах лечения, медицинском образовании, науке, развитии инноваций и подготовке системы здравоохранения к кризисам.
В основной состав совета войдут три представителя Министерства здравоохранения, по одному представителю каждой университетской больницы и один независимый эксперт в области стратегического управления, финансов или аудита.
Стратегически важные вопросы развития будет рассматривать расширенный совет. К его работе также привлекут представителей Латвийского университета, Рижского университета Страдиня и Рижского технического университета, а также независимых экспертов в области технологий, цифровизации и прав пациентов.
Государство сможет финансировать готовность больниц к кризисам
Помимо оплаты медицинских услуг, государство сможет финансировать готовность университетских больниц к работе и выполнение ими функций государственного значения. Это позволит поддерживать критически важную инфраструктуру и необходимый кадровый потенциал даже тогда, когда соответствующие расходы не связаны напрямую с количеством оказанных услуг.
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Закон также укрепляет сотрудничество больниц с вузами, теснее связывая лечение, исследования и подготовку медицинских специалистов. Ожидается, что это ускорит внедрение инноваций, поможет использовать научные достижения в лечении пациентов и усилит позиции Латвии в области медицинских исследований.
Что изменения должны дать пациентам
Ожидается, что в долгосрочной перспективе новая система управления обеспечит:
- Более согласованное направление и перевод пациентов между университетскими больницами.
- Более единые стандарты качества лечения во всей системе здравоохранения.
- Более надежную и стабильную доступность высокоспециализированной помощи.
- Более быстрое внедрение новых методов лечения и инноваций.
- Более высокую устойчивость системы здравоохранения в чрезвычайных ситуациях.
Переход на новую модель будет постепенным и начнется после обеспечения необходимого финансирования и проведения реорганизации. Сначала планируется подготовить правовую основу и выделить средства на реформу, затем провести реорганизацию, и только после этого больницы получат новый статус.
Университетские больницы принимают пациентов со всей Латвии
Клинические университетские больницы оказывают высокоспециализированную медицинскую помощь жителям всей страны.
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Согласно приведенным данным, Рижская Восточная клиническая университетская больница за год оказывает помощь примерно 55 000 стационарных и 840 000 амбулаторных пациентов, а также проводит более 72 000 операций.
В больнице имени Паула Страдиня за год прошли стационарное лечение более 48 000 пациентов, были предоставлены 335 000 амбулаторных консультаций и проведены более 12 000 обследований. В прошлом году в больнице выполнили более 61 000 хирургических операций, в том числе около 80 трансплантаций органов.
Детская клиническая университетская больница - единственная специализированная многопрофильная детская больница в Латвии. Ежегодно в ее стационаре лечатся около 15 000 пациентов, а амбулаторно детям со всей страны оказывают более 300 000 медицинских услуг.