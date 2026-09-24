Создатели ИИ начали бояться своего детища и уже выступают в ООН с пугающими предупреждениями
Главы OpenAI и Anthropic, обычно конкурирующие, синхронно предупредили Совбез ООН: неконтролируемое развитие ИИ может обернуться хаосом и даже угрозой для всего человечества.
Руководители компаний в сфере искусственного интеллекта (ИИ) на заседании Совета Безопасности ООН предупредили его участников о рисках стремительного развития ИИ и призвали к международному сотрудничеству в этой сфере. Глава OpenAI Сэм Альтман заявил, что нынешний этап развития ИИ "требует крайней осторожности": "Перед нами стоит выбор. ИИ может стать новой эпохой творчества и открытий или новой промышленной революцией, которая принесет хаос и беспорядок", - сказал он, отметив два основных риска.
"Во-первых, мы можем потерять контроль над будущим из-за ИИ. Он может развиваться настолько быстро, что люди перестанут понимать происходящее или смогут вмешаться лишь тогда, когда будет слишком поздно. Это, очевидно, было бы ужасно", - сказал Альтман.
"С другой стороны, эти системы могут сосредоточить слишком много власти в нескольких руках. Ни один человек, компания или государство не должны иметь возможность использовать самые мощные модели ИИ, чтобы навязывать другим свое мировоззрение", - подчеркнул Альтман. По его словам, отрасль не должна принимать чрезмерные технологические риски лишь потому, что преимущества ИИ слишком велики, чтобы замедлять его развитие.
Он заявил, что OpenAI постарается идти "средним путем", не поддаваясь ни слепому оптимизму, ни пессимизму.
Недавно OpenAI призвала США возглавить глобальные усилия по установлению стандартов в сфере ИИ, отметив лидерство страны в этой области. Альтман был одним из руководителей отрасли, выступивших на экстренном заседании Совета Безопасности ООН после нескольких недель сообщений мировых СМИ о рисках неконтролируемого развития ИИ и призывов замедлить его.
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Глава Anthropic Дарио Амодеи заявил, что ИИ является важнейшей глобальной угрозой безопасности, с которой сейчас сталкивается мир. "Я даже считаю, что плохо управляемый ИИ может представлять угрозу для человечества в целом", - сказал Амодеи.
Он призвал запретить использование ИИ для разработки биологического оружия и установить глобальные стандарты испытаний новых моделей.
Эти предупреждения прозвучали после беспрецедентного киберинцидента, в ходе которого программное обеспечение OpenAI вышло за пределы безопасной тестовой среды и самостоятельно получило доступ к системам ИИ-стартапа Hugging Face. В июле Hugging Face сообщил о взломе своих систем обработки данных, предположив, что за ним мог стоять автономно действовавший ИИ-агент. После инцидента крупнейшие американские компании в сфере ИИ, включая OpenAI и Anthropic, заявили о готовности замедлить развитие технологии.
В последние годы Амодеи неоднократно предупреждал о рисках развития ИИ, за что подвергался резкой критике со стороны представителей отрасли. Одним из контраргументов, который поддерживает и президент США Дональд Трамп, является необходимость конкурировать с Китаем за лидерство в сфере ИИ.