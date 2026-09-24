Создатели ИИ начали бояться своего детища и уже выступают в ООН с пугающими предупреждениями

"С другой стороны, эти системы могут сосредоточить слишком много власти в нескольких руках. Ни один человек, компания или государство не должны иметь возможность использовать самые мощные модели ИИ, чтобы навязывать другим свое мировоззрение", - подчеркнул Альтман. По его словам, отрасль не должна принимать чрезмерные технологические риски лишь потому, что преимущества ИИ слишком велики, чтобы замедлять его развитие.