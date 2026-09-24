Сартс: Россия, вероятно, "отравляет" искусственный интеллект перед выборами в Латвии
В ответах искусственного интеллекта на русскоязычные вопросы о выборах в Латвии обнаружили заметное влияние российской пропаганды. Директор Центра передового опыта НАТО в области стратегических коммуникаций Янис Сартс допускает, что за этим стоят целенаправленные действия по "отравлению" больших языковых моделей.
"На данный момент мы пришли к выводу, что, скорее всего, предпринимались целенаправленные действия, чтобы отравить большие языковые модели в контексте выборов в Латвии", - заявил Янис Сартс.
Возглавляемый им центр подготовил более 50 вопросов о проведении выборов и задал их различным большим языковым моделям. Когда вопросы задавали на латышском языке, влияние российской пропаганды было минимальным. Однако в ответах на вопросы на русском языке оно достигало 40%.
Инструменты искусственного интеллекта часто опирались на официальные кремлевские источники. Например, Claude, который считается одной из лучших больших языковых моделей, использовал такие источники в 30% ответов. Чтобы выяснить, характерна ли эта проблема и для других стран, центр провел аналогичную проверку на примере еще одной страны. Там подобного влияния не обнаружили.
"Мы делаем вывод, что в отношении Латвии действует некая целенаправленная система", - отметил Сартс.
По его словам, это особенно опасно, поскольку люди все чаще полагаются на инструменты искусственного интеллекта при поиске информации.