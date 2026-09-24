Инструменты искусственного интеллекта часто опирались на официальные кремлевские источники. Например, Claude, который считается одной из лучших больших языковых моделей, использовал такие источники в 30% ответов. Чтобы выяснить, характерна ли эта проблема и для других стран, центр провел аналогичную проверку на примере еще одной страны. Там подобного влияния не обнаружили.