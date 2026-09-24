С октября в Латвии снизят акциз на бензин и дизель: на сколько может подешеветь топливо
В четверг депутаты Сейма приняли поправки к Закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Они предусматривают дальнейшее снижение акцизного налога на дизельное топливо, а также снижение акциза на бензин.
Изменения вступят в силу 1 октября 2026 года и будут действовать до 31 декабря.
Акциз на дизельное топливо для транспорта снизят на 16,7% - до минимального уровня, установленного в Европейском союзе. Ставка уменьшится с 396 до 330 евро за 1000 литров.
Акциз на неэтилированный бензин снизят на 11,7% - до 490 евро за 1000 литров. Ранее акциз на бензин не снижали.
На сколько может подешеветь топливо
Ожидается, что дизельное топливо на заправках может подешеветь примерно на восемь центов за литр. Однако это произойдет только в том случае, если продавцы полностью отразят снижение налога в розничной цене.
Для бензина снижение акциза составит 6,5 цента за литр, а с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) - почти восемь центов. Таким образом, бензин также может подешеветь примерно на восемь центов за литр при условии, что продавцы полностью перенесут налоговое снижение в цену для покупателей.
Читайте продолжение после рекламы
Министр экономики Виктор Валайнис ранее отмечал, что изменения акциза отражаются на ценах на автозаправочных станциях с задержкой и лишь частично. По его словам, для немедленного влияния на цены потребовалось бы либо еще более резкое снижение акциза, либо уменьшение ставки НДС.
Бюджет недополучит 14,4 млн евро
Как говорится в аннотации к поправкам, снижение акциза на три месяца - с 1 октября по 31 декабря 2026 года - приведет к сокращению доходов основного государственного бюджета на 14,4 млн евро.
С учетом сроков декларирования и уплаты акциза и НДС, а также зачисления поступлений в бюджет, в 2026 году доходы сократятся на 9,6 млн евро, а в 2027 году - еще на 4,8 млн евро.
Чтобы компенсировать выпадающие доходы в 2026 году, в качестве разовой меры планируется использовать сверхплановые поступления от реализации конфискованных преступных активов. Фактические доходы по этой статье в 2026 году превышают первоначально запланированную сумму.