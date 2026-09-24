С октября в Латвии снизят акциз на бензин и дизель: на сколько может подешеветь топливо

Для бензина снижение акциза составит 6,5 цента за литр, а с учетом налога на добавленную стоимость (НДС) - почти восемь центов. Таким образом, бензин также может подешеветь примерно на восемь центов за литр при условии, что продавцы полностью перенесут налоговое снижение в цену для покупателей.