Дети играют, родители ругаются: матч юных хоккеистов в Елгаве перерос в конфликт. ВИДЕО

Представитель команды Тукумса Янис Грандс рассказал, что, пытаясь не допустить родителей к судье, он подвергся нападению со стороны нескольких человек. По его словам, ему также угрожали. Родители игроков Hockey Planet представили произошедшее иначе. Они считают, что распространяемые в интернете видеозаписи вырваны из контекста, а дети команды соперника во время матча вели себя слишком агрессивно. Ивар Меконс в эфире LTV объяснил, что родители вышли на лед после того, как один из детей долгое время лежал на льду. "Если у тебя есть несовершеннолетний ребенок, ты несешь за него ответственность", - заявил он, призвав оценивать всю видеозапись произошедшего, а не отдельные фрагменты.