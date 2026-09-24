Дети играют, родители ругаются: матч юных хоккеистов в Елгаве перерос в конфликт. ВИДЕО
Обычный матч детского хоккейного чемпионата в Елгаве закончился серьезным конфликтом: родители выбежали на лед, между представителями команд произошла потасовка, вмешаться пришлось даже муниципальной полиции.
Матч чемпионата Латвии по хоккею среди юношей до 11 лет между командами Тукумса и Hockey Planet в Елгаве перерос в серьезный конфликт с участием родителей игроков. Как сообщает LTV, во время игры несколько родителей хоккеистов Hockey Planet вышли на лед. Позже конфликт продолжился уже за пределами площадки.
Представитель команды Тукумса Янис Грандс рассказал, что, пытаясь не допустить родителей к судье, он подвергся нападению со стороны нескольких человек. По его словам, ему также угрожали. Родители игроков Hockey Planet представили произошедшее иначе. Они считают, что распространяемые в интернете видеозаписи вырваны из контекста, а дети команды соперника во время матча вели себя слишком агрессивно. Ивар Меконс в эфире LTV объяснил, что родители вышли на лед после того, как один из детей долгое время лежал на льду. "Если у тебя есть несовершеннолетний ребенок, ты несешь за него ответственность", - заявил он, призвав оценивать всю видеозапись произошедшего, а не отдельные фрагменты.
Генеральный секретарь Латвийской хоккейной федерации Роберт Плявейс сообщил, что инцидент уже рассмотрел дисциплинарный комитет федерации. Наказания получили как дети за поведение на площадке, так и клубы и родители за нарушения во время матча. Кроме того, федерация предупредила: если подобные ситуации повторятся, может быть принято решение не допускать зрителей в зал на матчи конкретной команды.
В Латвийской хоккейной федерации признают, что это не первый случай, когда эмоции родителей на детских хоккейных матчах выходят за допустимые рамки. Поэтому планируется также информационная кампания для общества.
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При этом конфликт не закончился вместе с матчем. Грандс обратился в полицию, а Меконс подал заявление в Латвийскую хоккейную федерацию.