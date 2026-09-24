Заканчиваются деньги? В Латвии практически прекратился рост продаж новых автомобилей
Год назад в Латвии ставились рекорды по росту продаж новых авто. Но, похоже, финансовый оптимизм покупателей достиг потолка. В стране за январь–август этого года число регистраций новых легковых автомобилей увеличилось только на 1%.
Этот рост был ниже среднего показателя по Европейскому союзу (ЕС), свидетельствуют последние данные Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA). Согласно этим данным, за январь–август в Латвии зарегистрировали 15 641 новый легковой автомобиль.
Самый значительный рост среди стран ЕС зафиксирован в Эстонии (+58,6%), на Мальте (+31,9%), в Словении (+20%) и Литве (+19,3%).
Снижение наблюдалось в семи странах, по которым ACEA собирает данные: в Бельгии (-1,4%), Норвегии (-3,4%), Нидерландах (-3,8%), Исландии (-4,8%), Словакии (-5,9%), на Кипре (-10,1%) и в Румынии (-10,6%).
В среднем по ЕС число регистраций новых легковых автомобилей за январь–август выросло на 5,3%, а в целом в 31 стране, данные по которым учитывает ACEA, — на 5,8%.
В то же время в ЕС число регистраций новых полностью электрических автомобилей за январь–август увеличилось в годовом выражении на 44,9%. В целом в 31 стране, данные по которым учитывает ACEA, рост составил 38,8%.
За первые восемь месяцев этого года в Латвии зарегистрировали 1503 новых полностью электрических автомобиля — на 39,6% больше, чем годом ранее. В Литве число таких регистраций выросло на 56,1%, а в Эстонии — на 63,9%.
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Ранее Otkrito.lv писал о том, что большинство автомобилистов Латвии отказываются пересаживаться в общественный транспорт.