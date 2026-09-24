В Латвии расширят круг получателей жилищного пособия: кто сможет рассчитывать на помощь

"Рост расходов на жилье в отопительный сезон не должен ставить человека перед выбором: оплатить счета или обеспечить другие повседневные базовые потребности. Поэтому, на мой взгляд, необходимо существенно повысить коэффициенты жилищного пособия, уделив особое внимание пожилым людям, людям с инвалидностью и семьям с детьми. Важно, что увеличенную поддержку получат не только нынешние получатели пособия. На него смогут претендовать и люди, которые раньше не соответствовали условиям его назначения. Моя цель вполне практическая: помощь государства и самоуправлений должна доходить до людей именно тогда, когда они больше всего в ней нуждаются", - заявил исполняющий обязанности министра благосостояния, министр земледелия Улдис Аугулис.