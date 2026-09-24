В Латвии расширят круг получателей жилищного пособия: кто сможет рассчитывать на помощь
Чтобы дополнительно поддержать жителей с низкими доходами и снизить нагрузку из-за растущих расходов на жилье в отопительный сезон, Министерство благосостояния предлагает с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года повысить коэффициенты, используемые при расчете жилищного пособия. Это предусматривают соответствующие поправки к Закону о социальных услугах и социальной помощи.
Поправки разработаны с учетом прогнозов Министерства климата и энергетики: в отдельных населенных пунктах и для некоторых групп населения отопление в сезоне 2026/2027 года может существенно подорожать. Хотя для большинства домохозяйств рост расходов будет умеренным, для наиболее уязвимых жителей он может стать серьезной финансовой нагрузкой.
"Рост расходов на жилье в отопительный сезон не должен ставить человека перед выбором: оплатить счета или обеспечить другие повседневные базовые потребности. Поэтому, на мой взгляд, необходимо существенно повысить коэффициенты жилищного пособия, уделив особое внимание пожилым людям, людям с инвалидностью и семьям с детьми. Важно, что увеличенную поддержку получат не только нынешние получатели пособия. На него смогут претендовать и люди, которые раньше не соответствовали условиям его назначения. Моя цель вполне практическая: помощь государства и самоуправлений должна доходить до людей именно тогда, когда они больше всего в ней нуждаются", - заявил исполняющий обязанности министра благосостояния, министр земледелия Улдис Аугулис.
Кому и насколько повысят коэффициенты
Жилищное пособие - один из основных видов социальной помощи, позволяющий покрывать расходы на жилье. Повышение коэффициентов увеличит размер пособия для нынешних получателей и расширит круг домохозяйств, которые смогут претендовать на поддержку.
Согласно законопроекту, с 1 ноября 2026 года по 30 апреля 2027 года при расчете жилищного пособия будут применяться следующие коэффициенты:
- Для одиноко проживающих людей пенсионного возраста и одиноко проживающих людей с инвалидностью - 2,5 вместо нынешних 2,1.
- Для домохозяйств, состоящих только из людей пенсионного возраста или людей с инвалидностью, - 2,0 вместо 1,7.
- Для домохозяйств с детьми или молодыми людьми до 24 лет, которые продолжают учиться, - 2,0 вместо 1,7.
- Для остальных домохозяйств - 1,7 вместо 1,3.
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Например, одиноко проживающему пенсионеру или человеку с инвалидностью повышение коэффициента позволит покрыть большую часть расходов на жилье. В отдельных случаях пособие сможет компенсировать все расходы, учитываемые в соответствии с нормативными актами. Аналогичным образом увеличится поддержка семей с детьми и домохозяйств, в которых живут люди с инвалидностью.
Средний размер пособия вырастет почти на 25 евро
По прогнозам, применение повышенных коэффициентов увеличит среднее число получателей жилищного пособия в месяц примерно на 2232 человека - с 35 377 до 37 610. Средний размер пособия на одного человека вырастет на 24,92 евро в месяц - со 149,19 до 174,11 евро.
Для домохозяйств, которым пособие уже будет назначено, социальные службы самоуправлений проведут перерасчет автоматически. Подавать новое заявление не потребуется.
Министерство благосостояния призывает жителей, которые раньше не соответствовали условиям получения жилищного пособия, но столкнутся с ростом расходов на жилье в отопительный сезон, обратиться в социальную службу своего самоуправления. Там оценят, могут ли они теперь получить поддержку.
Государство покроет половину расходов самоуправлений на пособие
В дополнение к существующему софинансированию государство предоставит самоуправлениям целевую дотацию в размере 20% от выплаченной суммы жилищных пособий. Таким образом, в указанный период государство в общей сложности покроет 50% расходов самоуправлений на эту помощь.
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Предусмотрены также доплаты сотрудникам социальных служб, которые будут пересчитывать пособия и рассматривать новые заявления. Самоуправления смогут установить доплату в размере до 20% месячной зарплаты. Государство полностью компенсирует эти расходы.
Общие расходы государственного бюджета на реализацию законопроекта оцениваются в 8,7 млн евро. Из них 8,1 млн евро предусмотрено на компенсацию расходов самоуправлений на жилищные пособия, а 601,9 тысячи евро - на доплаты сотрудникам социальных служб.