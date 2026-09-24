"Без Nike или Jordan в школе просто не выжить!" Насколько жестким стал культ обуви среди латвийских детей
Кроссовки Nike, Jordan и Adidas для школьников в Латвии становятся не просто обувью: бренд может определять статус ребенка среди одноклассников. Родители признаются, что ради "правильной" пары приходится отдавать 130 евро и даже больше.
К сожалению, уже давно ни для кого не секрет - дети в Латвии нередко оценивают друг друга в школе не по тому, насколько человек дружелюбный, отзывчивый и классный, а по тому, насколько стильно он выглядит. И стильность в основном связывают не с тем, насколько творчески и интересно подобрана и сочетается одежда, а с тем, какого она бренда. А значит - с тем, сколько она стоит. Поговорив с несколькими мамами, у которых есть дети школьного возраста, мы выяснили, что есть новая тенденция - сейчас среди школьников самое важное то, кроссовки какого бренда на ногах.
София, мама троих детей, рассказывает: "У меня сыновья 12 и 14 лет и девятилетняя дочь, и буквально уже второй год моим детям кажется, что нет ничего важнее кроссовок. Я, конечно, согласна, что эта обувь должна быть удобной и качественной, однако нынешняя ситуация кажется мне немного преувеличенной. Мягко говоря.
Перед началом учебного года дочь проливала горькие крокодиловы слезы - если не будет конкретной модели Nike, в школе никакой жизни не будет. Мы сдались и купили обувь за 130 евро. А обоим сыновьям позарез нужны были кроссовки Jordan. Аргумент: у всех такие! Здесь, слава богу, они не потребовали самую свежую модель из новой коллекции, мы заказали их в интернет-магазине в Германии. Но вообще я должна сказать, что мне эта тенденция не нравится. У нас в семье с финансами более или менее все в порядке, но даже думать страшно о тех родителях, которым за обувь для детей приходится отдавать чуть ли не последние деньги. И в конце концов, как чувствует себя в школе тот ребенок, у которого на ногах кроссовки без бренда?"
Похожую ситуацию наблюдает и мама 12-летнего Эрнеста: "Мне кажется, моему сыну вообще все равно, что на нем надето. Наверное, он даже мешок мог бы надеть, лишь бы на ногах были правильные кроссовки. Но у нас на этот счет есть свое правило: "Хочешь эти безумно дорогие кроссы - пожалуйста, покупай их сам за свои деньги".
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Так он и покупает эту обувь на деньги, которые ему дарят на дни рождения и именины. Мне кажется, что эти средства можно было бы потратить и более полезно, но если для него это настолько важно, чтобы хорошо чувствовать себя в школе, - я позволяю".
Что об этой тенденции говорят сами дети?
Чтобы выяснить, что же на самом деле происходит с этой одержимостью брендами, семейный портал Mammamuntetiem.lv поговорил с детьми, которые учатся в школах Риги, Рижского региона, а также в разных регионах Латвии.
Все опрошенные дети признали, что для них очень важно, какие кроссовки на них надеты, и все без исключения совершенно точно замечают, какие бренды носят другие дети. Среди самых популярных брендов называли Jordan, Nike, New Balance и Adidas. Все опрошенные отрицали, что оценивают своих друзей по тому, какие кроссовки на них. Однако при более подробном разговоре выяснилась несколько иная картина.
14-летняя Алиса, которая учится в одной из школ Рижского региона, в разговоре с порталом Mammamuntetiem.lv все же признала, что одноклассники могут косо смотреть на тех, у кого какие-то странные кроссовки. Странными считаются те, которые произведены неузнаваемыми брендами. В лицо этому ребенку никто ничего не говорит, но за спиной немного обсуждают.
В свою очередь, 15-летний Вальтер, который учится в другой школе Рижского региона, рассказывает, что в его кругу друзей вообще нет детей, у которых была бы обувь не от узнаваемого бренда. По мнению мальчика, кроссовки ведь покупают одни на весь сезон, поэтому можно выбрать те, которые хочется.
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13-летняя Синтия учится в одной из небольших городских школ Видземе и признается, что совершенно точно не выбирает друзей по тому, какие кроссовки на них, однако не отрицает, что успевает это заметить: «Мне самой нравятся всякие стильные вещи. Конечно, и обувь, поэтому я всегда смотрю, какая она у других детей».
Дети слишком ориентированы на материальные ценности
Симона (имя женщины изменено) работает педагогом в одной из средних школ недалеко от столицы. И она признает, что проблема существует: "Не могу отрицать, что, к сожалению, я тоже заметила такую тенденцию. Надо сказать, что сейчас дети вообще придают слишком большое значение материальным вещам. Эта история с кроссовками - такой модный бум последних одного-двух лет. В какой-то момент всем снова понадобились футболки с нанесенными на них логотипами брендов. Потом самым важным стали сумки. Что касается моббинга - к сожалению, с такими случаями тоже приходилось сталкиваться. Ну, не то чтобы именно из-за обуви, но в целом из-за стиля одежды ребенка. То есть пострадавший ребенок был одет значительно скромнее, чем большинство его одноклассников. Конечно, мы подключили родителей, школьного психолога и решали ситуацию. Но в целом сразу могу сказать, что школьная форма действительно решила бы очень многие проблемы".