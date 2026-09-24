"Без Nike или Jordan в школе просто не выжить!" Насколько жестким стал культ обуви среди латвийских детей

Перед началом учебного года дочь проливала горькие крокодиловы слезы - если не будет конкретной модели Nike, в школе никакой жизни не будет. Мы сдались и купили обувь за 130 евро. А обоим сыновьям позарез нужны были кроссовки Jordan. Аргумент: у всех такие! Здесь, слава богу, они не потребовали самую свежую модель из новой коллекции, мы заказали их в интернет-магазине в Германии. Но вообще я должна сказать, что мне эта тенденция не нравится. У нас в семье с финансами более или менее все в порядке, но даже думать страшно о тех родителях, которым за обувь для детей приходится отдавать чуть ли не последние деньги. И в конце концов, как чувствует себя в школе тот ребенок, у которого на ногах кроссовки без бренда?"