Исследователи обнаружили странные вещи, происходящие с зарплатами в странах Балтии

Низкий уровень официальной оплаты труда в регионах и отраслях с невысокими зарплатами продолжает способствовать развитию теневой экономики. Например, в 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес был самой низкооплачиваемой отраслью Латвии: средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Хотя жизнь за пределами столицы нередко считают более дешёвой, цены на продукты, топливо и другие товары повседневного спроса по всей стране примерно одинаковы. Поэтому домохозяйства с низкими доходами в регионах испытывают такое же ценовое бремя, как и жители Риги.