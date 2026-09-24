Исследователи обнаружили странные вещи, происходящие с зарплатами в странах Балтии
В прошлом году средняя зарплата в Латвии до уплаты налогов составила 1815 евро, тогда как в соседних странах она уже превысила отметку в 2000 евро. В то же время данные свидетельствуют о том, что доля теневой экономики в странах Балтии не снижается. Что способствует этой тенденции?
Как сообщают эксперты Citadele, согласно данным нового исследования Рижской школы экономики (SSE Riga) "Индекс теневой экономики в странах Балтии", её масштабы в регионе стабилизировались на сравнительно близком уровне. В Латвии и Эстонии доля теневой экономики немного выросла, достигнув соответственно 21,8% и 20,8% ВВП.
В Литве, напротив, зафиксировано небольшое снижение — на 1,1 процентного пункта, до 23,6% ВВП. Несмотря на это улучшение, в Литве по-прежнему самая высокая доля теневой экономики в Балтии. При этом в прошлом году там была зафиксирована и самая высокая средняя зарплата брутто в регионе — около 2415 евро в месяц.
Региональное неравенство имеет значение
К сожалению, рост средней зарплаты в стране автоматически не означает повышения благосостояния всех групп населения. На средние показатели оплаты труда существенно влияют неравенство доходов и региональные различия, особенно выраженные в Латвии.
Если в прошлом году средняя зарплата нетто в Риге и Рижском регионе достигла 1990 евро, то в Латгалии она составляла лишь 1302 евро. Этот разрыв отражается и на показателях теневой экономики: в Латгалии доля "серой зоны" достигла антирекордных 25,7% ВВП.
Низкий уровень официальной оплаты труда в регионах и отраслях с невысокими зарплатами продолжает способствовать развитию теневой экономики. Например, в 2025 году гостиничный и ресторанный бизнес был самой низкооплачиваемой отраслью Латвии: средняя зарплата брутто там составляла 1190 евро в месяц. Хотя жизнь за пределами столицы нередко считают более дешёвой, цены на продукты, топливо и другие товары повседневного спроса по всей стране примерно одинаковы. Поэтому домохозяйства с низкими доходами в регионах испытывают такое же ценовое бремя, как и жители Риги.
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Более высокие зарплаты не означают меньшую долю теневой экономики
В прошлом году средняя зарплата брутто в Эстонии превысила 2000 евро, однако одновременно доля теневой экономики выросла на 1,4 процентного пункта. На эту динамику повлияли затяжная рецессия и повышение налогов, усилившие давление на официальные зарплаты и налоговую нагрузку. Компаниям с низкой производительностью труда становится всё труднее покрывать эти дополнительные расходы.
Это показывает, что даже в экономике с относительно высокой средней зарплатой компании в периоды экономической неопределённости могут частично уходить в тень, чтобы снизить налоговую нагрузку и создать финансовый резерв.
В последние годы Литва внедрила ряд цифровых решений, направленных на ограничение расчётов наличными и совершенствование налогового администрирования в строительной отрасли. В сочетании с более строгими наказаниями за нелегальное трудоустройство эти меры усилили стимулы для компаний оформлять трудовые отношения и официально декларировать зарплаты. Благодаря целенаправленной цифровизации и внедрению решений в сфере финансовых технологий (финтех) Литве удалось добиться постепенного прогресса, хотя общая доля теневой экономики в стране по-прежнему относительно высока.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что молодым людям в Латвии нужна зарплата в 1500-2000 евро в месяц на руки. Но многие ли столько зарабатывают?