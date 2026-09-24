Белорусская радиостанция попала под запрет в Латвии из-за санкций ЕС
Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) запретил распространение белорусской радиостанции Radio Belarus на территории Латвии. Об этом говорится в сообщении совета, опубликованном в официальном издании.
NEPLP получил от другого компетентного государственного ведомства информацию о том, что Radio Belarus распространяет односторонние и предвзятые сведения о войне России против Украины, оправдывает российскую военную агрессию и поддерживает режим белорусского диктатора Александра Лукашенко.
Совет также отмечает, что радиостанция находится под прямым контролем Белтелерадиокомпании. Эта организация включена в санкционный список Европейского союза за поддержку белорусского режима и участие в российской военной агрессии против Украины.
Запрет на распространение радиостанции будет действовать, пока организация остается под санкциями.
Как пояснили агентству LETA в NEPLP, хотя Radio Belarus не находится под юрисдикцией Латвии, на нее распространяются санкции ЕС. Поэтому совет обязан ограничить распространение ее программ на территории страны.
Решение касается всех способов распространения, в том числе через интернет. Доступ к сайту радиостанции radiobelarus.by NEPLP заблокировал еще в начале этого месяца.