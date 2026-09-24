По рельсам Латвии поедут Дятел и Заяц: Vivi назвал еще четыре поезда с именами
У четырех электропоездов Vivi появились новые имена с осенним настроением. Подсказки для них нашли в латвийских лесах: одни напоминают о ягодном сезоне, другие - о тех, кто готовится встретить зиму.
В сентябре еще четыре электропоезда Vivi получили имена - Dzērvene (Клюква), Brūklene (Брусника), Zaķis (Заяц) и Dzilna (Дятел). Имена поездам дают в рамках сотрудничества пассажирского перевозчика Vivi и предприятия Latvijas valsts meži (LVM). На этот раз они связаны с латвийской осенью - сезоном ягод и подготовкой природы к зиме. Инициатива также призвана побудить жителей чаще выбирать экологичный транспорт и отправляться на природу на поезде.
Клюкву и бруснику выбрали как одни из самых узнаваемых символов осени. Эти яркие, богатые витаминами ягоды можно встретить в лесах Латвии вплоть до октября. Заяц, готовясь к зиме, постепенно меняет шубку, а желна продолжает активно искать корм, чтобы пережить холодный сезон в латвийских лесах.
Куда отправиться на поезде за осенними пейзажами
Осень - подходящее время для прогулок по лесу и любования яркими красками природы. На поезде можно отправиться, например, в Видземе, где немало живописных мест. Для более продолжительного пешего похода или велосипедной поездки предлагается доехать на поезде сигулдского направления до станции Лигатне. В 13 километрах от нее находится природная тропа вдоль реки Лигатне.
Кольцевой маршрут длиной около трех километров проходит по долине реки. По пути можно увидеть овраг Эллес, руины старой мельницы и речные берега. Тропа подойдет тем, кто хочет прогуляться по уединенным лесным дорожкам и полюбоваться нетронутой природой.
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Для более короткой прогулки можно отправиться на поезде айзкраукльского направления до станции Кокнесе. Всего в двух километрах от нее расположен Кокнесский парк с прогулочной тропой и несколькими ответвлениями. Особенно живописный участок проходит вдоль реки Персе, которая здесь делает заметный изгиб.
В парке находятся руины средневекового Кокнесского замка, напоминающие о временах Ганзы, былом значении города и проходивших здесь торговых путях. Парк ценен и с точки зрения природы: старые крупные лиственные деревья с дуплами служат домом для множества видов.
Имена получат все 32 электропоезда
Названия для поездов выбрали эксперты Latvijas valsts meži. Они использовали названия характерных для Латвии деревьев, птиц, животных и даров природы, чтобы показать ее разнообразие и богатство.
Сотрудничество LVM и Vivi началось в апреле. Постепенно имена получат все 32 электропоезда. До нынешнего пополнения они уже были у 24 составов: Bite (Пчела), Apodziņš (Воробьиный сыч), Priede (Сосна), Egle (Ель), Zalktis (Уж), Mednis (Глухарь), Ērglis (Орел), Bērzs (Береза), Paparde (Папоротник), Ozols (Дуб), Spāre (Стрекоза), Stirna (Косуля), Mellene (Черника), Gailene (Лисичка), Liepa (Липа), Kadiķis (Можжевельник), Skudra (Муравей), Lācis (Медведь), Pupuķis (Удод), Cīrulis (Жаворонок), Baravika (Белый гриб), Briedis (Олень), Apse (Осина) и Osis (Ясень).
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