По рельсам Латвии поедут Дятел и Заяц: Vivi назвал еще четыре поезда с именами

В сентябре еще четыре электропоезда Vivi получили имена - Dzērvene (Клюква), Brūklene (Брусника), Zaķis (Заяц) и Dzilna (Дятел). Имена поездам дают в рамках сотрудничества пассажирского перевозчика Vivi и предприятия Latvijas valsts meži (LVM). На этот раз они связаны с латвийской осенью - сезоном ягод и подготовкой природы к зиме. Инициатива также призвана побудить жителей чаще выбирать экологичный транспорт и отправляться на природу на поезде.