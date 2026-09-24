В Вентспилсском порту подъемник насмерть сбил женщину
Фото: Otkrito
Женщина погибла под колесами подъемника в Вентспилсском порту (иллюстративное фото).
Аварии и происшествия

В Вентспилсском порту подъемник насмерть сбил женщину

Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

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В среду в Латвии зарегистрировали 124 дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб и еще пятеро пострадали, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.

Около 17:00 на территории Вентспилсского торгового порта на улице Дзинтару мужчина, управлявший подъемником, наехал на женщину. Она погибла на месте. По факту произошедшего начат уголовный процесс, проинформирована Государственная инспекция труда.

Четыре человека пострадали в авариях в Рижском регионе, еще один - в Курземе. Двое пострадавших были пешеходами.

За управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения полиция задержала двух водителей. У одного из них степень опьянения была настолько высокой, что нарушение повлекло уголовную ответственность. Его транспортное средство конфискуют либо взыщут его стоимость.

За превышение скорости за сутки составили 147 протоколов. В Рижском регионе оштрафовали лишь трех водителей, в Латгале - 42, в Земгале - 37, в Видземе - 36, в Курземе - 29. Еще двух водителей наказали за агрессивную езду.

Всего за сутки полиция составила 403 протокола за нарушения правил дорожного движения.

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