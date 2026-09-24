Без новых денег airBaltic пришлось бы остановить полеты, заявил консультант компании
В день подачи заявления о реструктуризации, 14 сентября, у латвийской национальной авиакомпании airBaltic оставалось 1,13 млн евро денежных средств. При этом ее долги по облигациям, кредитам и финансовому лизингу составляли 503,3 млн евро, а обязательства по аренде самолетов и двигателей - еще 855,6 млн евро. Такие данные содержатся в документах, представленных в суд финансовым директором airBaltic Витольдом Яковлевым и консультантами компании.
Из чего складываются долги airBaltic
Основная часть долга приходится на обеспеченные залогом облигации со ставкой 14,5% годовых и сроком погашения в 2029 году. Обязательства по ним составляли около 398,2 млн евро: 393,8 млн евро основного долга и примерно 4,4 млн евро начисленных, но не выплаченных процентов.
Еще около 7,9 млн евро компания задолжала BluOr Bank. Этот кредит обеспечен грузовым ангаром airBaltic в аэропорту Риги и связанными с его строительством правами пользования землей. Остаток государственного кредита составлял примерно 18,6 млн евро.
Кроме того, у airBaltic были обязательства по финансовому лизингу восьми самолетов, семи двигателей и авиасимулятора на сумму около 78,6 млн евро. По оценке финансового консультанта Seabury, выкуп самолетов и двигателей за счет нового финансирования позволил бы компании получить активы, стоимость которых за вычетом связанных с ними долгов составляет около 170 млн евро.
Отдельно в документах указаны обязательства по операционному лизингу, то есть аренде без обязательного выкупа. За 46 самолетов и семь двигателей они составляли 855,6 млн евро. Речь идет об обязательствах по договорам, а не о сумме, которую необходимо выплатить сразу.
Согласно заявлению Яковлева, бизнес-план предусматривает сокращение флота с 54 до 36 самолетов к концу этого года. Компания намерена вернуть арендодателям около 20 лишних самолетов и снизить расходы на лизинг. Ожидается, что это позволит экономить примерно 45 млн евро в год.
Без срочного финансирования компания могла остановить полеты
Вице-председатель финансовой консалтинговой компании Seabury Global Aviation Advisors Стефан Крастев указал в своем заявлении суду, что для проведения реструктуризации airBaltic необходимо около 350 млн евро нового финансирования.
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По его оценке, без немедленного привлечения денег авиакомпания не смогла бы оплачивать текущую работу, была бы вынуждена прекратить полеты и в итоге оказалась бы перед ликвидацией.
Среди основных причин финансовых трудностей Крастев назвал последствия пандемии Covid-19, влияние войны России против Украины, нехватку двигателей Pratt & Whitney и вызванные ею простои самолетов. Еще одним фактором стал рост цен на топливо из-за конфликта в Иране.
Почему airBaltic отказалась от денег держателей облигаций
Летом 2026 года airBaltic и ее консультанты обратились к держателям облигаций, фондам, специализирующимся на реструктуризации, и другим потенциальным кредиторам. Компания получила предложения от четырех возможных участников финансирования, однако ни одно из них не обеспечивало достаточной суммы на приемлемых условиях.
Свой вариант предложила и группа держателей облигаций. По словам Крастева, он предусматривал очень высокую стоимость финансирования, жесткие условия и преимущественное право на возврат денег перед всеми остальными кредиторами. Кроме того, выдвигались требования к работе компании, которые могли помешать выполнению рейсов. Консультант счел, что такое предложение слишком дорого, оставляет недостаточно времени на реструктуризацию и не дает достаточных преимуществ для спасения компании.
В середине августа начался более широкий поиск инвесторов. Десять потенциальных участников финансирования подписали соглашения о конфиденциальности и приступили к проверке финансов airBaltic. Им предоставили сведения о флоте, бизнес-плане, движении денежных средств и стратегии реструктуризации. В результате компания получила несколько предложений.
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По словам Крастева, почти все потенциальные кредиторы ставили три условия: сначала погасить лизинговые обязательства по самолетам, предоставить новым кредиторам первоочередные права на залог и заранее обеспечить дальнейшее финансирование до выдачи следующих частей кредита.
В итоге, по оценке консультанта, наиболее подходящим оказалось предложение фонда Strategic Value Partners (SVP). Оно дает компании необходимые деньги на текущую работу и больше времени для реструктуризации.
Компания уже получила первые 140 млн евро
Как сообщалось, airBaltic начала реструктуризацию финансовых обязательств по американской процедуре Chapter 11. Она позволяет компании продолжать работу, пока под контролем суда пересматриваются ее долги и условия расчетов с кредиторами.
Участники финансирования взяли на себя обязательство предоставить airBaltic до 350 млн евро в рамках механизма DIP. Это специальное финансирование для компании, проходящей судебную реструктуризацию.
Первую часть в размере 140 млн евро airBaltic уже получила. Из этой суммы 78,925 млн евро направят на выкуп восьми самолетов и семи двигателей.
Привлечение денег организовал SVP. Финансирование обязались предоставить Barclays, Hayfin Capital Management, Morgan Stanley, Oaktree Capital Management и Strategic Value Partners. Процентная ставка привязана к базовой ставке SOFR с добавлением восьми процентных пунктов и сейчас составляет около 12% годовых. Помимо процентов, предусмотрены дополнительные комиссии на сумму до 52,5 млн евро.
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Таким образом, прежний план привлечь у держателей облигаций до 257 млн евро под 25% годовых реализован не будет. При этом группа держателей облигаций Ad Hoc Group уже подала в суд возражения против условий нового финансирования и того, как оно ограничивает права владельцев облигаций.
Что будет с рейсами и билетами
Процедура Chapter 11 защищает airBaltic от взысканий со стороны кредиторов на время реструктуризации. В авиакомпании заявляют, что полеты и обслуживание пассажиров продолжатся в обычном режиме. По ее заверению, рейсы будут выполняться по расписанию, купленные билеты и бронирования остаются действительными, а пассажиры могут продолжать покупать билеты и путешествовать.
Итогом процедуры должен стать план реорганизации, который предстоит утвердить суду. Ожидается, что процесс может завершиться к середине 2027 года.
Еще в августе держатели облигаций согласились, чтобы два ближайших процентных платежа, назначенных на 14 августа и 14 ноября, не выплачивались деньгами, а добавлялись к основной сумме долга. Также до ноября 2026 года компанию временно освободили от требования поддерживать установленный минимальный запас денежных средств.