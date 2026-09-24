Без новых денег airBaltic пришлось бы остановить полеты, заявил консультант компании

Свой вариант предложила и группа держателей облигаций. По словам Крастева, он предусматривал очень высокую стоимость финансирования, жесткие условия и преимущественное право на возврат денег перед всеми остальными кредиторами. Кроме того, выдвигались требования к работе компании, которые могли помешать выполнению рейсов. Консультант счел, что такое предложение слишком дорого, оставляет недостаточно времени на реструктуризацию и не дает достаточных преимуществ для спасения компании.