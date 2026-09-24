Экономика Латвии растет быстрее ожиданий, но прогноз на следующий год ухудшен

ЕБРР отмечает, что благодаря увеличению инвестиций рост экономики Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% в первые шесть месяцев этого года. При этом импорт рос быстрее экспорта. По прогнозу банка, на фоне увеличения расходов на оборону дефицит бюджета Латвии вырастет с 2,5% ВВП в прошлом году до 4,2% в следующем и 5,4% в 2028 году.