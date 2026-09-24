Экономика Латвии растет быстрее ожиданий, но прогноз на следующий год ухудшен
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) улучшил прогноз роста экономики Латвии на этот год до 2,4%. Однако ожидания на следующий год стали скромнее.
Европейский банк реконструкции и развития повысил прогнозы роста внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии и Эстонии, сохранив без изменений прогноз роста экономики Литвы.
Согласно последним прогнозам ЕБРР, ВВП Латвии в этом году вырастет на 2,4%, а не на 2%, как предполагалось в июне.
Улучшен и прогноз развития экономики Эстонии. Если ранее банк ожидал, что в этом году она вырастет на 2,1%, то теперь прогнозирует рост на 2,4%. Для Литвы ЕБРР по-прежнему ожидает рост экономики на 3%.
ЕБРР отмечает, что благодаря увеличению инвестиций рост экономики Латвии ускорился с 2,1% в прошлом году до 2,8% в первые шесть месяцев этого года. При этом импорт рос быстрее экспорта. По прогнозу банка, на фоне увеличения расходов на оборону дефицит бюджета Латвии вырастет с 2,5% ВВП в прошлом году до 4,2% в следующем и 5,4% в 2028 году.
Одновременно ЕБРР снизил прогноз роста ВВП Латвии на следующий год с 2,3% до 2,1%. Прогнозы для Литвы и Эстонии остались без изменений: 2,2% и 2,3% соответственно.
Банк снизил прогноз роста экономики стран региона своей деятельности на этот год на 0,6 процентного пункта, до 2,5%. В 2027 году ожидается рост на 4%.
Прогноз роста экономики Украины на этот год снижен на 0,7 процентного пункта, до 1,5%. Прогноз на следующий год ухудшен на 1,5 процентного пункта: теперь банк ожидает спад на 0,7%.
ЕБРР принадлежит 64 государствам, Европейскому союзу и Европейскому инвестиционному банку. Ведущую роль в нем играют европейские страны, однако в принятии решений участвуют и другие государства, в том числе США и Япония. Банк был основан в 1991 году, чтобы помочь бывшим странам советского блока в Европе и Центральной Азии перейти к рыночной экономике. Он работает в 29 странах.