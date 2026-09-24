Почему водитель Volvo не остановился - загадка смертельной аварии у Сените

"Он просто ехал прямо и врезался. Водитель грузовика вышел. От удара кабина грузовика полностью наклонилась вперед. Он вызвал полицию. Я слышала, как его, кажется, спросили, жив ли водитель. Он ответил: "Я не знаю", - рассказала женщина.