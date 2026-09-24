Почему водитель Volvo не остановился - загадка смертельной аварии у Сените
Во вторник вечером на Видземском шоссе возле Сените произошла смертельная авария. Автомобиль Volvo на большой скорости врезался в стоявший на обочине грузовик. 44-летний водитель легковой машины получил несовместимые с жизнью травмы.
Грузовик остановился на полосе разгона из-за необходимости срочно заменить колесо. По данным полиции, водитель включил аварийные огни и выставил предупреждающий треугольник, сообщает "Degpunktā".
В это время двигавшийся по той же полосе Volvo врезался в заднюю часть грузовика. Очевидец аварии Винета рассказала, что на дороге не было заметно следов торможения.
"Он просто ехал прямо и врезался. Водитель грузовика вышел. От удара кабина грузовика полностью наклонилась вперед. Он вызвал полицию. Я слышала, как его, кажется, спросили, жив ли водитель. Он ответил: "Я не знаю", - рассказала женщина.
Когда прибыли медики, спасти 44-летнего водителя уже было невозможно.
Почему водитель Volvo не заметил стоявший впереди грузовик, пока не установлено. Эксперт Дирекции безопасности дорожного движения Оскар Ирбитис допустил, что водитель мог отвлечься от дороги, однако для выяснения причин необходимо учитывать также состояние его здоровья и другие обстоятельства.
Эксперт также отметил, что при вынужденной остановке на скоростной дороге обычного аварийного треугольника может быть недостаточно. В некоторых европейских странах все чаще используются дополнительные активные сигнальные фонари с оранжевыми маячками, которые заметны водителям с большего расстояния.