В четверг в Латвию придет новая зона дождей.
В Латвии
Сегодня 07:12
Четверг принесет Латвии облака, дожди и усиление ветра
В четверг, 24 сентября, погода в Латвии останется прохладной и дождливой.
Днем в Курземе и центральной части страны временами из-за облаков будет выглядывать солнце, однако и там местами ожидается кратковременный дождь. В течение дня с востока к Латвии приблизится новая зона осадков, поэтому на востоке страны облаков и дождей будет больше. На побережье северо-западный ветер станет более порывистым. Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.
В Риге погода будет преимущественно облачной, временами пройдет дождь. Северо-западный ветер усилится, в порывах достигая 15 м/с. Воздух прогреется до +13...+14 градусов.