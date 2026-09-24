Четверг принесет Латвии облака, дожди и усиление ветра

Днем в Курземе и центральной части страны временами из-за облаков будет выглядывать солнце, однако и там местами ожидается кратковременный дождь. В течение дня с востока к Латвии приблизится новая зона осадков, поэтому на востоке страны облаков и дождей будет больше. На побережье северо-западный ветер станет более порывистым. Максимальная температура воздуха составит +11...+16 градусов.