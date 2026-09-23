13-летний мальчик пытался скрыться от полиции на автомобиле со скоростью 187 км/ч

Во время погони водитель агрессивно управлял автомобилем, грубо нарушал правила дорожного движения и создавал угрозу для других участников движения. Он также значительно превысил разрешенную скорость как в населенных пунктах, так и за их пределами - на отдельных участках скорость автомобиля достигала 187 км/ч.