В Валмиере построят еще два дома с низкой арендной платой. Кто сможет в них заселиться?
Как сообщает Валмиерское краевое самоуправление, заключен договор о строительстве еще двух многоквартирных домов с низкой арендной платой в Валмиере. Дополнительные 120 квартир к построенным в прошлом году станут существенным вкладом в способность предприятий Валмиерского края привлекать новые семьи и квалифицированных специалистов.
Спрос не снизился
Сейчас в регистре самоуправления насчитывается 78 заявок на жилье с низкой арендной платой. Арендная плата в новых квартирах будет соответствовать среднему уровню зарплат в регионе благодаря продолжению участия в государственной программе поддержки, которая позволяет снизить затраты на строительство. Проект реализует принадлежащая Валмиерскому краевому самоуправлению компания Valmieras namsaimnieks.
Многоквартирные жилые дома построят на Матишу шоссея, 5, рядом с уже существующими домами на улицах Киегелю и Малу, предусмотрев выезд на улицу Дзегу. Новые дома будут зданиями с почти нулевым энергопотреблением и по внешнему виду и планировке будут похожи на уже сданные в эксплуатацию дома с низкой арендной платой на улице Киегелю, 11, и 13. В 2026 году будет проведено проектирование, строительство может начаться весной 2027 года и должно завершиться к весне 2029 года.
Планируется построить 52 двухкомнатные квартиры, в том числе две полностью приспособленные для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 58 трехкомнатных и 10 четырехкомнатных квартир. Квартиры будут с полной внутренней отделкой и оборудованы современной кухонной техникой и мебелью. Планировка предусматривает изолированные комнаты, одна из которых будет объединена с кухней, а часть квартир получит балконы. В зданиях установят лифты.
В рамках этого проекта будет предусмотрено больше парковочных мест: по одному на каждую квартиру, а также дополнительные места для гостей. Четыре парковочных места оборудуют возможностью установки зарядных устройств для электромобилей. Арендаторам будет доступна закрытая велосипедная парковка. Территорию возле домов благоустроят и оборудуют зонами отдыха.
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Подать заявку на новые квартиры можно будет в том же порядке, что и раньше: желающим необходимо зарегистрироваться в регистре квартир в жилых домах Валмиеры с низкой арендной платой. Когда приблизится срок сдачи новых домов в эксплуатацию, потребуется представить новые справки с места работы и из Службы государственных доходов, чтобы удостовериться, что зарегистрированные претенденты по-прежнему соответствуют установленным требованиям и заинтересованы в аренде жилья.
Общая стоимость проекта составляет 10 945 150,27 евро.
Все квартиры заняты
Согласно информации Министерства экономики, в рамках программы жилья с низкой арендной платой в Латвии завершены восемь проектов, в которых создано 478 квартир. Еще семь проектов находятся на стадии строительства — в них создаются 664 квартиры. В общей сложности будет построено 1142 квартиры, в том числе 344 в Видземе, 420 в Земгале, 318 в Курземе и 60 в Рижском регионе.
Первый проект этой программы был реализован в Валмиере на улице Киегелю, 11, и, 13. Все квартиры в этих домах уже заняты. Право аренды получили 109 специалистов, два домохозяйства как минимум с тремя детьми, семь домохозяйств как минимум с одним ребенком, еще две квартиры были предоставлены в общем порядке без приоритета.