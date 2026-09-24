В Валмиере построят еще два дома с низкой арендной платой. Кто сможет в них заселиться?

Многоквартирные жилые дома построят на Матишу шоссея, 5, рядом с уже существующими домами на улицах Киегелю и Малу, предусмотрев выезд на улицу Дзегу. Новые дома будут зданиями с почти нулевым энергопотреблением и по внешнему виду и планировке будут похожи на уже сданные в эксплуатацию дома с низкой арендной платой на улице Киегелю, 11, и 13. В 2026 году будет проведено проектирование, строительство может начаться весной 2027 года и должно завершиться к весне 2029 года.