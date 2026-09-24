Сегодня Сейму предстоит принять ряд важных для жителей Латвии решений

В повестку заседания Сейма 24 сентября включен 21 вопрос. В окончательном чтении Сейм примет решение о поправках к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий, предусматривающих расширение запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Запрет планируется распространить не только на сельскохозяйственные товары и корма для животных, но и на продукты питания. В третьем чтении депутаты рассмотрят изменения в Законе об общественных электронных СМИ и управлении ими, касающиеся укрепления позиций государственного языка в общественных СМИ. Для своевременного выявления рисков в развитии детей и оказания необходимой помощи уже в раннем возрасте Сейм в окончательном чтении рассмотрит поправки к Закону о защите прав детей и связанные с ними изменения в других законах.