Сегодня Сейму предстоит принять ряд важных для жителей Латвии решений
В четверг, 24 сентября, Сейм должен принять решение о поправках к Закону об ограничении роста цен на нефтепродукты, которые предусматривают временное снижение ставки акцизного налога на дизельное топливо с 1 октября до конца года. Предстоит принять и ряд других важных поправок.
Вводимые изменения могут снизить цену топлива примерно на восемь центов за литр. Бюджетно-финансовая (налоговая) комиссия Сейма попросила включить эти поправки в повестку заседания Сейма 24 сентября и рассмотреть их в срочном порядке.
Депутаты также продолжат рассмотрение вопросов повестки, оставшихся с прошлой недели. В окончательном чтении будут рассмотрены поправки к Закону об энергетике, призванные ускорить устранение повреждений в энергетической отрасли в кризисных ситуациях. В третьем чтении депутаты рассмотрят поправки к Уголовному закону, предусматривающие уголовную ответственность за запрещенные соглашения при публичных закупках, то есть создание картелей. Также в окончательном чтении будут рассмотрены поправки к Закону о строительстве, предусматривающие расширение круга лиц, которые могут выполнять отдельные строительные работы, упрощение процесса регистрации сооружений и снижение административной нагрузки в строительстве.
В первом чтении Сейм рассмотрит поправки к Закону о дорожном движении, которые предусматривают расширение возможностей оформления согласованного извещения после дорожно-транспортного происшествия. Также в первом чтении депутаты рассмотрят законопроект об ответственности за недостатки товаров и услуг, предусматривающий ответственность за причиненный ими ущерб и обязанность возместить убытки пострадавшим. Депутаты также примут решение по новому законопроекту, призванному улучшить выявление жертв торговли людьми в Латвии и оказание им помощи.
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Во втором чтении депутаты рассмотрят поправки к Закону о планировании развития территорий, предусматривающие, что в дальнейшем решение о приостановке действия территориального плана или локального плана самоуправления будет принимать Кабинет министров. Также во втором чтении будет рассмотрен законопроект о Латгальском посольстве GORS, призванный обеспечить эффективное, устойчивое и демократическое управление GORS как культурным центром государственного, регионального и муниципального значения, а также непрерывность его работы. Для упрощения предоставления социальной помощи Сейм во втором чтении рассмотрит поправки к Закону о кредитных учреждениях, которые позволят социальным службам получать данные о счетах физических лиц от кредитных учреждений и других поставщиков финансовых услуг.
Комиссия по социальным и трудовым вопросам попросила включить в повестку также законопроект о клинических университетских больницах и связанные с ним поправки к законам. Они предусматривают изменение юридического статуса и модели финансирования трех крупнейших клинических университетских больниц — Клинической университетской больницы имени Паула Страдиньша, Рижской Восточной клинической университетской больницы и Детской клинической университетской больницы. Завтра Сейм также примет решение об участии латвийских военнослужащих в международных операциях в Ормузском проливе.
В повестку заседания Сейма 24 сентября включен 21 вопрос. В окончательном чтении Сейм примет решение о поправках к Закону о сельском хозяйстве и развитии сельских территорий, предусматривающих расширение запрета на импорт продукции российского и белорусского происхождения. Запрет планируется распространить не только на сельскохозяйственные товары и корма для животных, но и на продукты питания. В третьем чтении депутаты рассмотрят изменения в Законе об общественных электронных СМИ и управлении ими, касающиеся укрепления позиций государственного языка в общественных СМИ. Для своевременного выявления рисков в развитии детей и оказания необходимой помощи уже в раннем возрасте Сейм в окончательном чтении рассмотрит поправки к Закону о защите прав детей и связанные с ними изменения в других законах.
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В первом чтении Сейм рассмотрит законопроект о присоединении Латвии к конвенции о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта.
Сейм также решит, передавать ли на рассмотрение комиссиям ряд новых законопроектов. Среди них — новый проект Закона об архитектуре, предусматривающий установление принципов архитектуры и ландшафтной архитектуры, регулирование соответствующих профессий, а также содействие созданию качественной, устойчивой и климатически устойчивой среды проживания.