Ринкевич с трибуны ООН призвал Россию прекратить войну и заявил о необходимости реформировать организацию

По его словам, это относится и к войнам, и к технологиям, и к климатическим изменениям. События в Украине, на Ближнем Востоке, в районе Красного моря и в Судане имеют последствия далеко за пределами этих регионов. Искусственный интеллект, отметил президент, открывает огромные возможности, но одновременно может использоваться для дезинформации и разжигания конфликтов.