Ринкевич с трибуны ООН призвал Россию прекратить войну и заявил о необходимости реформировать организацию
Президент Латвии Эдгар Ринкевич 23 сентября выступил в Нью-Йорке на 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Мы все в одной лодке"
Эдгар Ринкевич начал выступление с мысли о том, что мир за последние годы сильно изменился, а кризисы, происходящие в одной части планеты, все реже остаются исключительно локальной проблемой.
По его словам, это относится и к войнам, и к технологиям, и к климатическим изменениям. События в Украине, на Ближнем Востоке, в районе Красного моря и в Судане имеют последствия далеко за пределами этих регионов. Искусственный интеллект, отметил президент, открывает огромные возможности, но одновременно может использоваться для дезинформации и разжигания конфликтов.
Отдельно Ринкевич говорил о климате - экстремальной жаре, повышении уровня моря и разрушительных наводнениях. Главный вывод, по его словам, заключается в том, что ни одна страна уже не способна справляться со всеми подобными угрозами в одиночку.
"Мы все в одной лодке", - сказал президент, сравнив современный мир с Ноевым ковчегом.
Именно поэтому, считает Ринкевич, странам необходимы общие правила. Такими правилами остаются принципы Устава ООН - суверенитет государств, территориальная целостность, мирное разрешение споров, соблюдение прав человека и запрет агрессии.
Ринкевич напомнил об опыте оккупации Латвии
Президент связал значение этих принципов с историей самой Латвии. Он напомнил, что страна более 50 лет была лишена независимости, однако право Латвии на суверенитет не исчезло, а советскую оккупацию многие государства так и не признали законной. По словам Ринкевича, этот исторический опыт объясняет, почему для Латвии вопросы суверенитета и территориальной целостности имеют принципиальное значение.
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Он подчеркнул, что если одной стране позволить силой менять границы другой, последствия будут касаться не только непосредственно вовлеченных государств - под сомнение окажется сама неприкосновенность границ в мире.
"Россия начала эту войну, Россия должна ее остановить"
Одной из центральных тем речи стала Украина. Ринкевич заявил, что российская война против Украины затрагивает сами основы Устава ООН.
Президент говорил об оккупированных территориях, насильственно вывезенных детях, ударах по гражданской инфраструктуре и мирным жителям. По его словам, речь идет не о политических разногласиях, а о нарушениях международного права, за которые должна наступать ответственность.
Особое внимание Ринкевич обратил на статус России как постоянного члена Совета Безопасности ООН. По его словам, такой статус предполагает особую ответственность за поддержание международного мира и безопасности, однако действия России, по оценке президента Латвии, противоречат принципам, которые Совет Безопасности должен защищать.
"Россия начала эту жестокую войну, Россия должна ее и остановить", - заявил Ринкевич.
Он вновь поддержал требование о прекращении российских атак, выводе российских войск с территории Украины и достижении немедленного и всеобъемлющего прекращения огня.
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Дроны, кибератаки и "теневой флот"
Отдельную часть выступления Ринкевич посвятил угрозам, которые не выглядят как традиционная война.
Он перечислил оснащенные взрывчаткой беспилотники, нарушения воздушного пространства, уничтожение критической инфраструктуры, кибератаки и диверсии. Такие действия часто называют гибридными угрозами, однако президент считает это определение слишком безобидным для явлений, способных нанести серьезный ущерб безопасности государств.
Говоря о ситуации непосредственно вокруг Латвии, Ринкевич заявил, что страна, охраняющая восточную внешнюю границу НАТО и Европейского союза, сталкивается с подобными рисками регулярно.
Президент обвинил Беларусь в целенаправленном использовании миграции для давления на латвийскую границу, упомянул кибератаки и попытки диверсий. Российский "теневой флот", по его словам, использует юридические лазейки и одновременно создает риски как для безопасности, так и для окружающей среды. Это были оценки, высказанные Ринкевичем в его выступлении.
ООН должна доказывать свою необходимость результатами
Ринкевич посвятил значительную часть речи вопросу о том, насколько эффективно сегодня работает сама Организация Объединенных Наций.
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По его словам, значение ООН нельзя считать чем-то гарантированным. Организация должна подтверждать свою необходимость не количеством заседаний и резолюций, а способностью добиваться конкретных результатов в моменты серьезных международных кризисов.
На этом фоне Латвия поддерживает предложенную генеральным секретарем инициативу по реформированию ООН. Ринкевич также выступил за изменения в Совете Безопасности, состав которого, по его мнению, должен лучше отражать современный мир, а не международную ситуацию 1945 года.
Необходимость реформ ООН и вопрос о ее способности реагировать на современные войны, климатические угрозы и развитие искусственного интеллекта являются одной из центральных тем нынешней 81-й сессии Генассамблеи.
Латвия готовится председательствовать в Совете Безопасности
Ринкевич также напомнил, что Латвия сейчас работает в Совете Безопасности ООН в качестве избранного члена, а в ноябре будет председательствовать в нем.
По словам президента, одной из задач Латвии остается защита международного порядка и стремление к тому, чтобы в ООН был слышен голос не только крупнейших держав, но и небольших государств. В этой связи он отдельно остановился на украинских детях, вывезенных в Россию. Латвия, заявил Ринкевич, продолжит поддерживать усилия по их возвращению к семьям и домой.
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Президент также поблагодарил первую леди США Меланию Трамп за ее вклад в работу по возвращению украинских детей.
Еще одной темой стала сексуализированная жестокость во время вооруженных конфликтов. По словам Ринкевича, пострадавшим необходимо правосудие, а не молчание. С этими приоритетами Латвия намерена баллотироваться в Совет ООН по правам человека на выборах 2028 года.
"Мир изменился, но наша основная задача не изменилась"
Завершая выступление, Ринкевич заявил, что миру по-прежнему необходима площадка, где большие и малые страны могут говорить друг с другом, споры разрешаются путем диалога, а нормы международного права должны одинаково защищать как сильные, так и слабые государства.
По его словам, угрозы за десятилетия изменились, но первоначальная задача ООН осталась прежней - поддержание международного мира и безопасности.
Именно ради этого, подчеркнул президент Латвии, ООН необходимо реформировать так, чтобы организация оставалась дееспособной и могла реагировать на современные кризисы, а не только обсуждать их.