"Не стоит рассчитывать, что цены упадут": эксперт предупредил, что топливо может остаться дорогим на годы

Ведущая обратила внимание на проблему хранения солнечной энергии: производство электричества зависит от времени суток и сезона, а накопить достаточное количество энергии на весь год пока невозможно. Ошлейс согласился, что солнечная энергетика не может полностью заменить другие источники, однако считает, что аккумуляторы уже позволяют использовать ее более эффективно. "Это правда. Ночью солнечная энергия недоступна. Зимой она тоже дает немного энергии, но все же дает. Однако если мы можем какую-то большую часть газа, которым мы питаем теплоэлектроцентраль, заменить другими источниками, которые уже намного лучше, то ночью можем покрывать потребность аккумуляторами", - пояснил он.