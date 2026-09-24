"Не стоит рассчитывать, что цены упадут": эксперт предупредил, что топливо может остаться дорогим на годы
Латвии в ближайшие годы, вероятно, придется считаться с высокими ценами на топливо и энергию. Такое мнение в эфире TV24 высказал предприниматель и экономист, председатель правления SIA Primekss Янис Ошлейс.
По его словам, период относительно стабильных и низких цен на энергоресурсы закончился. Поэтому, считает Ошлейс, Латвии необходимо не ждать возвращения прежних цен, а адаптироваться к новой ситуации. "Латвии нужно считаться с тем, что такая стабильная мирная фаза, скорее всего, на какое-то время, возможно на следующие годы, а может быть, на десять лет, ушла в прошлое. Мы не можем рассчитывать, что цены снова упадут. Нам нужно начать думать, что мы можем делать, если цены останутся такими", - сказал экономист.
Одним из наиболее логичных решений Ошлейс считает более быстрый переход на электромобили. "Я думаю, что довольно логичный шаг - интенсивнее переходить на электромобили, потому что электричество мы можем производить сами. Таким образом, рост цен на топливо на нас не повлияет", - отметил он.
Одновременно Ошлейс считает необходимым увеличивать собственные энергетические мощности, в том числе за счет возобновляемых источников энергии. "Я думаю, что нам в Латвии нужно развивать собственные энергетические мощности, особенно альтернативные, более экологичные источники", - сказал он. В качестве примера экономист назвал ветровые и солнечные электростанции. При этом он признает, что подобные проекты могут не нравиться людям, живущим рядом.
"Я думаю, что нам нужно строить ветропарки и солнечные парки. Я знаю, что многим не нравится, как выглядят ветропарки, но, с другой стороны, теплоэлектроцентраль тоже выглядит как большой бетонный блок. Может быть, кому-то это не нравится и не нравится тем, кто живет рядом, но кому-то ведь приходится там жить. Нам нужны и теплоэлектроцентрали, и ветропарки", - заявил Ошлейс.
Ведущая обратила внимание на проблему хранения солнечной энергии: производство электричества зависит от времени суток и сезона, а накопить достаточное количество энергии на весь год пока невозможно. Ошлейс согласился, что солнечная энергетика не может полностью заменить другие источники, однако считает, что аккумуляторы уже позволяют использовать ее более эффективно. "Это правда. Ночью солнечная энергия недоступна. Зимой она тоже дает немного энергии, но все же дает. Однако если мы можем какую-то большую часть газа, которым мы питаем теплоэлектроцентраль, заменить другими источниками, которые уже намного лучше, то ночью можем покрывать потребность аккумуляторами", - пояснил он.
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По словам экономиста, аккумуляторы способны накапливать значительную часть произведенной энергии, а их возможности постепенно растут, тогда как стоимость снижается. При этом Ошлейс не предлагает полностью отказаться от теплоэлектроцентралей.
"Мы не можем полностью отключить теплоэлектроцентрали. Они продолжат работать на газе. Однако мы можем максимально большую их часть заменить альтернативной энергией - ветром и солнцем. Это, на мой взгляд, то, что Латвия должна делать", - считает он.
Отдельно Ошлейс упомянул решение правительства не утверждать ветропарк в Павилосте. Он дал этому решению собственную оценку, связав ее с нынешней ситуацией на энергетических рынках. "Мне, например, не понравилось недавнее решение правительства не утверждать ветропарк в Павилосте. Мне кажется, это было неправильное решение, особенно в нынешних условиях с ценами на топливо. Откуда мы тогда будем брать эту энергию?" - заявил экономист. "Если Ормузский пролив находится в таком состоянии, в каком он сейчас, и мировая энергетическая ситуация такова, какая она есть, мы не должны останавливать ветропарки", - добавил Ошлейс.