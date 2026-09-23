Ночью Латвию накроет густой туман - что будет с погодой в четверг
Ночь на четверг в Латвии будет прохладной и местами туманной - видимость на дорогах может заметно ухудшиться. Днем погода немного улучшится, но без дождей обойдется не везде, а температура поднимется максимум до +17 градусов.
В ночь на четверг во многих районах Латвии ухудшится видимость, местами ожидается густой туман.
В некоторых местах пройдет дождь. Ветер будет слабым, местами установится штиль. Минимальная температура воздуха составит +5...+10 градусов, на западном побережье Курземе - до +13 градусов.
В четверг небо будет переменно облачным, местами пройдет кратковременный дождь. На крайнем востоке страны ожидается пасмурная и дождливая погода. Будет дуть слабый и умеренный северный и северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +11 градусов у границы с Россией до +17 градусов в некоторых районах Курземе и Земгале.
В Риге существенных осадков не ожидается, небо будет частично облачным. Ночью и утром возможен туман. Ночью установится штиль, температура воздуха опустится до +9 градусов, в пригородах - до +5...+8 градусов. Днем будет дуть слабый и умеренный северный и северо-западный ветер, воздух прогреется до +15 градусов.