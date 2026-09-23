Ночью Латвию накроет густой туман - что будет с погодой в четверг

В четверг небо будет переменно облачным, местами пройдет кратковременный дождь. На крайнем востоке страны ожидается пасмурная и дождливая погода. Будет дуть слабый и умеренный северный и северо-западный ветер. Максимальная температура воздуха составит от +11 градусов у границы с Россией до +17 градусов в некоторых районах Курземе и Земгале.