В Латвии
Сегодня 11:07
Курсы английского и латышского языка - от первых шагов до уверенного общения
Ищете подходящие языковые курсы для себя или ребёнка? IH Rīga-Satva предлагает обучение английскому и латышскому языку для разных возрастов и уровней знаний.
На последние места в онлайн-группах сейчас действует скидка до 45% на первый месяц обучения.Предложение действительно при записи до 30 сентября, при наличии свободных мест.
Почему выбирают IH Rīga-Satva?
- IH Rīga-Satva - международная команда преподавателей с 33-летним опытом.
- Наши преподаватели имеют специализированную Кембриджскую квалификацию.
- В обучении мы используем современную коммуникативную методику с акцентом на практическое применение языка.
- И ещё один важный момент - мы не только обучаем, но и следим за качеством обучения и результатами!
Для каждого возраста - свои потребности
- В дошкольном возрасте и в 1-4 классах важно создать интерес к обучению. Основы чтения и письма дети легче осваивают с помощью современной методики и подходящего специалиста. Основы английского дети осваивают с помощью игр, песен и заданий, соответствующих их возрасту.
- Подросткам нужны мотивация и уверенность. Разговорную практику мы сочетаем с прочной грамматической базой и регулярно следим за результатами обучения.
- Для старшеклассников на первый план выходит конкретный результат. Целенаправленная подготовка к школьным экзаменам и IELTS помогает двигаться к высоким результатам.
- Взрослым предлагается курс, позволяющий улучшить уровень знания языка как для работы, так и для повседневной жизни.
Как начать обучение?
- Выберите программу и интенсивность занятий. Подробнее ознакомиться с выбором программ можно здесь.
- Пройдите бесплатный онлайн-тест. Это поможет выбрать подходящую вам по уровню группу. После получения результатов тестирования наш менеджер предложит вам варианты расписания и поможет начать обучение.
- Начните учиться в группе со скидкой до 45% на первый ознакомительный месяц.
Остались вопросы? Позвоните по телефону +371 29432143.