СМИ: страны Балтии просят у Еврокомиссии 500 млн евро на защиту от дронов
По данным финской газеты Iltalehti, министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы в понедельник направили в Брюссель письмо, в котором просят Европейскую комиссию немедленно выделить 500 миллионов евро на усиление защиты от беспилотников.
Письмо подписали министр обороны Эстонии Мартин Херем, министр обороны Латвии Райвис Мелнис и министр обороны Литвы Робертас Каунас. Страны Балтии просят у Европейской комиссии оперативно оказать дополнительную поддержку для усиления своей обороны, поскольку угроза со стороны России в последние месяцы возросла.
По данным источников Iltalehti, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен получила это письмо.
Страны надеются, что Европейский союз сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от беспилотников уже в 2026 году. По словам источников, усиление этой защиты носит срочный характер, поскольку существует вероятность, что Россия попытается с помощью атак беспилотников на восточном фланге НАТО проверить на прочность статью 5 Североатлантического договора.