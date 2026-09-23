СМИ: страны Балтии просят у Еврокомиссии 500 млн евро на защиту от дронов

Страны надеются, что Европейский союз сможет предоставить дополнительное финансирование для защиты региона от беспилотников уже в 2026 году. По словам источников, усиление этой защиты носит срочный характер, поскольку существует вероятность, что Россия попытается с помощью атак беспилотников на восточном фланге НАТО проверить на прочность статью 5 Североатлантического договора.