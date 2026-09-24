Почему латвийцы не идут голосовать? Врач назвал несколько причин политической пассивности людей
В эфире "Preses klubs" на TV24 пластический хирург Янис Заржецкис порассуждал о том, почему часть людей отказывается приходить на избирательные участки. По его мнению, причины могут быть разными, однако он выделил две основные.
В преддверии выборов 15-го Сейма, которые состоятся 3 октября 2026 года, внимание вновь обращено не только к кандидатам и партиям, но и к тем избирателям, которые предпочитают не участвовать в голосовании вовсе.
"Я думаю, что есть две причины, почему люди не идут. Одна - политическая пассивность, когда вообще ничего не интересует и им кажется, что они ничего не могут изменить", - сказал Заржецкис. В таком случае человек может воспринимать собственный голос как нечто незначительное и не видеть смысла в участии в выборах.
Второй причиной Заржецкис назвал негативное отношение к политикам. В этом случае отказ от голосования, по его словам, может восприниматься человеком как сознательный протест. "Другие говорят, что им политики не нравятся, и этим они им навредят. Они просто хотят показать это и бойкотировать выборы", - объяснил он.
При этом сам Заржецкис считает, что такой подход может привести к обратному результату. "Это был бы обратный эффект. Если это возможность, которая дается раз в четыре года, то ее нужно использовать", - заявил он.
Выборы 15-го Сейма состоятся 3 октября 2026 года. Избирательные участки будут открыты с 8:00 до 20:00.