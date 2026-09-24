Почему латвийцы не идут голосовать? Врач назвал несколько причин политической пассивности людей

"Я думаю, что есть две причины, почему люди не идут. Одна - политическая пассивность, когда вообще ничего не интересует и им кажется, что они ничего не могут изменить", - сказал Заржецкис. В таком случае человек может воспринимать собственный голос как нечто незначительное и не видеть смысла в участии в выборах.