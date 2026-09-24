Европейские автомобилисты все чаще выбирают новые автомобильные бренды

В конце августа в Риге также был открыт первый в Балтии специализированный автосалон Omoda и Jaecoo, и компания планирует целенаправленно наращивать объемы продаж обоих брендов в Латвии и других странах Балтии. «Я бы сказал, что дебют брендов уже сейчас оказался успешным. За первые пару недель с момента открытия автосалона было продано 37 автомобилей Jaecoo и 30 автомобилей Omoda. А сама цель амбициозна — как минимум 2 % от общего рынка в странах Балтии. Мы видим основания для этой амбиции, ведь в нашем портфеле есть и электромобили, и гибриды с внешней зарядкой, и классические автомобили. Мы можем предложить самый широкий ассортимент — восемь моделей», — сказал Г. Земитис.