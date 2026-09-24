Европейские автомобилисты все чаще выбирают новые автомобильные бренды
Еще несколько лет назад появление в Европе нового и малоизвестного автомобильного бренда часто вызывало у покупателей настороженность. Сегодня автомобилисты все чаще готовы выходить за рамки традиционных европейских, японских или южнокорейских брендов, если новое предложение обеспечивает хорошее соотношение цены и качества, современный дизайн, технологии и богатую комплектацию.
Одним из примеров являются Omoda и Jaecoo — в Европе за одно только первое полугодие 2026 года было зарегистрировано свыше 124 тысяч новых автомобилей этих двух брендов, а объемы их продаж к весне этого года выросли на 246 % по сравнению с предыдущим годом. В Польше, Испании и Италии Omoda и Jaecoo стали самыми быстрорастущими брендами, а в Великобритании гибридная модель Jaecoo 7 в настоящее время занимает третье место по объему продаж.
«В Латвии интерес к новым брендам также становится все более заметным. Не зря премьера Omoda и Jaecoo в Риге собрала большое количество заинтересованных посетителей. Люди активно интересуются автомобилями, записываются на тест-драйвы, оценивают дизайн, качество, комфорт и технологии», — говорит бренд-менеджер Omoda и Jaecoo Гиртс Земитис.
В конце августа в Риге также был открыт первый в Балтии специализированный автосалон Omoda и Jaecoo, и компания планирует целенаправленно наращивать объемы продаж обоих брендов в Латвии и других странах Балтии. «Я бы сказал, что дебют брендов уже сейчас оказался успешным. За первые пару недель с момента открытия автосалона было продано 37 автомобилей Jaecoo и 30 автомобилей Omoda. А сама цель амбициозна — как минимум 2 % от общего рынка в странах Балтии. Мы видим основания для этой амбиции, ведь в нашем портфеле есть и электромобили, и гибриды с внешней зарядкой, и классические автомобили. Мы можем предложить самый широкий ассортимент — восемь моделей», — сказал Г. Земитис.
Для развития бренда также привлечено финансирование, предназначенное для обеспечения импорта автомобилей, оборотных средств и парка тестовых автомобилей.
Директор Mūsa Mežciems Зигурдс Лиепа отмечает, что рост влияния китайских автопроизводителей станет одним из ключевых факторов изменений на автомобильном рынке в ближайшие три–пять лет. По его мнению, новые производители конкурируют не только по цене, но и благодаря широкому набору оборудования, а также стремительному развитию технологий гибридных и электромобилей.
Все большее значение приобретает также вопрос о том, кто стоит за конкретным брендом. Для покупателя важно не только то, какой автомобиль приобрести, но и у кого его приобрести, а точнее — как обеспечивается сервисное обслуживание, гарантийный ремонт, доступность запасных частей и какова будет остаточная стоимость автомобиля через несколько лет.
Новому бренду недостаточно лишь конкурентоспособной цены и обширного набора оборудования. Не менее важным становится умение обеспечить качественное послепродажное обслуживание и долгосрочное сопровождение клиентов.
Omoda и Jaecoo — один из примеров того, как на европейском автомобильном рынке растет конкуренция со стороны новых брендов. Оба бренда продолжают расширять свое присутствие в Европе, и аналогичная тенденция постепенно наблюдается и в странах Балтии.
Официальным дилером Omoda и Jaecoo в Латвии является Mūsa Mežciems.