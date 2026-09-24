Mūsa Mežciems планирует увеличить продажи автомобилей марок Omoda и Jaecoo в странах Балтии
На латвийский автомобильный рынок выходит все больше новых брендов, и одними из самых динамичных новичков являются китайские Omoda и Jaecoo. После дебюта обоих брендов в Латвии и открытия первого специализированного автосалона в странах Балтии Mūsa Mežciems планирует целенаправленно наращивать объемы продаж автомобилей Omoda и Jaecoo в Латвии и других странах Балтии.
Первый автосалон Omoda и Jaecoo в Балтии был открыт в августе в Риге, на территории Mūsa Mežciems, что на улице Бикерниеку. В его создание было вложено 1,1 миллиона евро. По мнению компании, специализированный автосалон этих брендов является важным последующим шагом после их успешного дебюта в Латвии.
Интерес к новым брендам подтвердила также премьера «Omoda» и Jaecoo, состоявшаяся летом в Риге. В ходе мероприятия посетители проявляли активный интерес к автомобилям, их технологиям и оснащению, а ряд желающих записался на тест-драйвы. По оценке компании, это показало, что латвийские автомобилисты открыты для новых брендов и все больше ценят не только узнаваемость производителя, но и дизайн, технологии, комфорт, а также соотношение цены и качества.
«Мы видим, что интерес к Omoda и Jaecoo очень высок, люди активно интересуются автомобилями. Новый автосалон позволяет сделать бренды еще более доступными для клиентов и целенаправленно наращивать объемы их продаж в Латвии и странах Балтии», — отмечает директор Mūsa Mežciems Зигурдс Лиепа.
В развитие обоих брендов в странах Балтии также вкладываются значительные финансовые ресурсы. Для укрепления позиций и дальнейшего развития Omoda и Jaecoo привлечено финансирование в размере 8 миллионов евро, которое предназначено для импорта автомобилей и финансирования оборотных средств компании.
В свою очередь, Luminor предоставил Mūsa Mežciems лизинговое финансирование в размере 1,5 миллиона евро на приобретение демонстрационных, или тестовых, автомобилей. Это позволит увеличить количество моделей, доступных для клиентов в автосалонах, и обеспечить более широкие возможности для тестовых поездок. Каждому бренду, представленному компанией, требуется в среднем от трех до пяти демонстрационных автомобилей, которые примерно через 6–12 месяцев реализуются на рынке.
Инвестиции осуществляются в период, когда на автомобильном рынке Латвии и всей Европы стремительно растет присутствие новых китайских автопроизводителей. Директор компании Mūsa Mežciems Зигурдс Лиепа прогнозирует, что в ближайшие три–пять лет это станет одним из ключевых факторов, которые изменят конкурентную ситуацию на автомобильном рынке. Сегодня китайские автопроизводители конкурируют не только по цене, но и благодаря обширной комплектации, а также стремительно развивающимся технологиям гибридных и электромобилей.
В то же время, по мнению З. Лиепы, для новых брендов все большее значение будет приобретать послепродажное обслуживание. Одной продажи автомобиля уже недостаточно — необходимы сервисная сеть, доступность запасных частей, гарантийный ремонт, диагностика, обновления программного обеспечения и квалифицированные специалисты. Именно это в будущем может стать одним из важнейших факторов конкуренции на автомобильном рынке.
Рост Omoda и Jaecoo в Европе уже сейчас идет быстрыми темпами. В первом полугодии 2026 года в Европе было зарегистрировано 124 300 новых автомобилей обоих брендов, а объемы продаж к весне выросли на 246% по сравнению с предыдущим годом.
Официальным дилером Omoda и Jaecoo в Латвии является Mūsa Mežciems.