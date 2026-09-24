Mūsa Mežciems планирует увеличить продажи автомобилей марок Omoda и Jaecoo в странах Балтии

Интерес к новым брендам подтвердила также премьера «Omoda» и Jaecoo, состоявшаяся летом в Риге. В ходе мероприятия посетители проявляли активный интерес к автомобилям, их технологиям и оснащению, а ряд желающих записался на тест-драйвы. По оценке компании, это показало, что латвийские автомобилисты открыты для новых брендов и все больше ценят не только узнаваемость производителя, но и дизайн, технологии, комфорт, а также соотношение цены и качества.